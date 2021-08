Spencer Elden, 30 anos, diz que a sua foto de bebé nu com dinheiro, na capa do icónico álbum da banda, representa uma "exploração sexual". E quer uma indemnização.

Ação em Tribunal

"Bebé" da capa Nevermind quer processar os Nirvana por "pornografia infantil"

Aos quatro meses de idade, os pais de Spencer Elden autorizaram que o fotógrafo Kirk Weddle, amigo da família, fotografasse o seu bebé para a capa de um álbum de uma banda desconhecida.

O álbum era o "Nevermind", lançado em 1991, e a banda os Nirvana, e naquela altura, certamente os pais de Steven nunca imaginaram que o seu bebé fotografado nu se tornasse protagonista de uma das capas de música mais icónicas e reproduzidas de sempre.

Agora, Spencer Elden, de 30 anos, o bebé Nevermind quer processar a banda por crime de "pornografia infantil", alegando "exploração sexual" da sua imagem.

Elden defende que "sofre danos permanentes" por ser o bebé da capa do Nevermind; que os pais não assinaram "nenhum contrato a autorizar o uso da sua imagem ou semelhante". Refere que a nota de um dólar foi adicionada posteriormente na sua fotografia a nadar debaixo de água, com quatro meses de idade.

A ideia da fotografia para a capa do álbum foi do próprio Kurt Cobain e a intenção era representar um recém-nascido nu e indefeso já a perseguir o dinheiro, como relatou ao The Guardian o fotógrafo Kirk Weddle. Uma imagem que fosse uma crítica ao capitalismo.

Só que, para Spencer Elden a capa é "uma exploração sexual" da sua imagem em bebé, ao ser fotografado com quatro meses, nu, atrás de dinheiro. O seu advogado Robert Lewis argumenta que a imagem ultrapassa o limite, chegando a ser considerada como "pornografia infantil".

A ação foi interposta num tribunal californiano e Dave Grohl e Krist Novoselic, que junto com legendário Kurt Cobain (1967-1994) compunham a formação clássica do Nirvana, são agora acusados desta exploração por Spencer Elden.

Spencer Elden que tem tatuado a palavra Nevermind no peito conta que os seus pais receberam 200 dólares, na altura, como pagamento pela fotografia para a capa do Nevermind.

Em 2006, numa entrevista à Time, já mostrou descontentamento por o álbum que vendeu 30 milhões de cópias e todo o merchandising com a foto tivesse rendido fortunas a todos, menos a ele. Por isso, e pelos danos perpétuos que a foto lhe causa quer ser indemnizado.

Contudo, o norte-americano já aceitou fazer parte das celebrações do álbum Nevermind. Por ocasião do 25º aniversário do lançamento deste icónico trabalho dos Nirvana, e que os catapultou para a fama, Spencer Elden aceitou reproduzir a imagem da capa, agora em adulto. Desta vez, em calções. Ao longo dos anos tem publicado reproduções suas da capa dos Nirvana.

