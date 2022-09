A votação online promovida pela Maison des Associations poderá ser feita até quinta-feira.

Projeto educativo

Aberta votação para concurso de curtas-metragens sobre discriminação

A Maison des Associations abriu a votação online para o concurso nacional de curtas-metragens sobre discriminação. Trata-se do projeto educativo 'Discriminations off the pocket' (Discriminações fora do bolso), que conta com 16 vídeos finalistas, cujo objetivo é sensibilizar os jovens a lutar contra a discriminação.



A votação online do público poderá ser feita até à próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, no site pocketfilms.lu. A sessão de divulgação dos vencedores e entrega dos prémios vai decorrer no dia seguinte, dia 30, pelas 19h, no cinema Kinepolis.

Vencedor participa na produção de filme

O primeiro classificado vai participar numa das fases de produção de um filme da produtora Tarantula, com o realizador Donato Rotunno, presidente do júri. O segundo premiado vai receber um passe completo para o festival Luxembourg City Film 2023. Já o terceiro premiado, escolhido pelo público, vai receber bilhetes de cinema.

'Discriminations off the pocket' é um projeto da Maison des Associations e conta com o apoio do Ministério da Família e Integração.

