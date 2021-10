A selecção de três casos, sucedidos ao longo do século XX, convida a uma reflexão sobre a dificuldade em articular a vida universitária com a liberdade de expressão. Quais as razões para essa dificuldade, no âmbito de uma instituição vocacionada para a produção de conhecimento e o desenvolvimento da ciência?

A Universidade e a Liberdade de Expressão

Em Portugal, o sociólogo Edward A. Ross ficou conhecido, quase exclusivamente, como autor de um relatório sobre a prática da escravatura em territórios coloniais portugueses. Apresentada à Temporary Slavery Commission, reunida em Genebra, no âmbito da Liga das Nações, em 1925, tal denúncia suscitou uma forte reacção do Estado português. Podendo mesmo dizer-se que acabou por estar na base do endurecimento das políticas coloniais que o Estado Novo, mais autoritário do que a República, veio a adoptar.



Contudo, a intervenção de Ross na esfera pública internacional foi antecedida por outros envolvimentos. Por exemplo, no início da sua carreira, na sua qualidade de professor na Universidade de Stanford, entre 1893 e 1900, desencadeou uma discussão sobre a liberdade de expressão e o estatuto autónomo e inamovível do professor universitário, que não tinha de obedecer aos interesses privados que controlavam a universidade. Ross opôs-se, então, por razões relacionadas com uma espécie de eugenismo progressista de carácter social, à utilização de trabalhadores imigrantes chineses (coolies) na construção dos caminhos-de-ferro.

A denúncia punha em causa uma das principais bases da fortuna dos Stanford. A resposta, promovida pela família dos mecenas, fez com que Ross fosse demitido daquela universidade. Meia dúzia de outros professores mostraram a sua solidariedade e apresentaram a sua demissão em jeito de protesto. Ao mesmo tempo, gerou-se um debate à escala nacional, sobre o sentido dessas demissões. Muitos jornais e revistas envolveram-se no debate do chamado caso de Stanford, uma vez que estava em causa a liberdade de expressão no âmbito académica.

Ao longo do século XX, sucederam-se os momentos em que, tanto na Europa como nos Estados Unidos, professores universitários procuraram fazer valer o seu sentido de responsabilidade e defenderam os seus direitos de liberdade de expressão. Porventura, uma das formulações mais profundas encontra-se na obra de Marc Bloch intitulada L’étrange défaite, publicada após o seu fuzilamento pelos nazis durante a Segunda Guerra.

O grande historiador francês de origem judaica, professor universitário, que lutara na Grande Guerra, participou do movimento de resistência à ocupação nazi. Ao mesmo tempo que lutou na prática contra o fascismo, reflectiu sobre o processo histórico do expansionismo alemão. Muito simplesmente, considerou que os historiadores e, de forma geral, os intelectuais da sua geração não conseguiram assumir todas as suas responsabilidades nessa mesma luta, tendo sido incapazes de lutar pela defesa da cidadania. Por isso, eram eles os responsáveis – pelo menos em parte – pelo triunfo do totalitarismo fascista e nazi.

De notar que o sofrimento infligido a Bloch – como a tantos outros que sofreram privações na clandestinidade, na resistência armada ou em campos de concentração, tendo sido forçados a abandonar as suas posições académicas ou a optar pelo exílio – o levou a escrever, em Julho de 1940, ao seu colega de ofício Lucien Febvre: “é inútil comentar os acontecimentos. Ultrapassam em horror e em humilhação tudo quanto podemos ter sonhado nos nossos piores pesadelos”. Mais do que uma derrota militar, a questão que se punha, frente ao invasor, consistia em saber por que razão a república, formada por trabalhadores e classe média, parlamentares, jornalistas e professores, não fora capaz de se mobilizar para resistir à ameaça nazi. Conforme, resumiu uma das suas biógrafas, “o regime, que para Bloch, já estivera na vanguarda da liberdade e criatividade humanas, sucumbira à moleza, ao egoísmo e a uma forma reacionária de nostalgia”.

Esta rápida evocação de momentos da vida universitária, selecionados em função de tomadas de posição na defesa da liberdade de expressão, deverá incluir um último caso sucedido na Universidade da Califórnia. Em Abril de 1950, na sequência de um conflito que opôs o conselho máximo daquela universidade a um conjunto de professores, foi decidido que a universidade demitiria os docentes que se recusassem a fazer um juramento de lealdade renegando qualquer tipo de filiação ou simpatia comunista.

Cerca de um ano depois, a sentença proferida pelo mais alto tribunal de apelo da Califórnia revogou a decisão tomada, considerando que era inconstitucional exigir dos professores qualquer tipo de teste em relação à sua fidelidade política. Ao mesmo tempo, defendeu-se que o principal imperativo constitucional seria sempre o da defesa da liberdade de expressão.

Um dos testemunhos mais impressionantes deste controverso caso – que corresponde bem aos primórdios do Macarthismo e respectiva caça às bruxas – foi proferido pelo historiador do pensamento e das cerimónias políticas medievais Ernst Kantorowicz. Dadas as suas origens judaicas, fora forçado a deixar de ensinar na Alemanha, desde 1933. Porém, só em 1938 saiu da Alemanha, tendo sido convidado a ensinar na Universidade da Califórnia logo no ano seguinte.

Em 1950, quando era já detentor de uma cátedra, viu-se forçado a apresentar a sua demissão como protesto em relação ao juramento que lhe procuravam impor. No seu depoimento, Kantorowicz assumiu que, longe de poder ser considerado um homem de esquerda, tinha até lutado na sua juventude em grupos anticomunistas. Outros dos seus críticos e biógrafos foram mais longe quando insinuaram que as suas investigações continham as marcas de simpatias com regimes autoritários, sem excluir o nazismo. Porém, no seu modo de entender o estatuto soberano do professor, Kantorowicz não reconheceu como legítimo um instrumento que infringia a liberdade académica e a liberdade de expressão.

Graças à intervenção de dois historiadores do Institute for Advanced Study de Princeton, acompanhados de dois dos seus mais proeminentes membros, Albert Einstein e Robert Oppenheimer, Kantorowicz foi convidado a integrar esse mesmo centro académico de enorme prestígio, logo em Janeiro de 1951. Porém, só em 1956, quando o Macarthismo já dava sinais de recuo, é que a Universidade da Califórnia reconheceu o erro em que incorrera e reintegrou, com pagamento dos salários em atraso, os refractários ao juramento.

Aos casos de Ross, Bloch e Kantorowicz poder-se-iam somar muitos outros. Em qualquer deles sente-se a força de um embate entre os que lutam pela liberdade de expressão e as instituições académicas. Será esse mesmo embate uma consequência de que as lógicas corporativas, o peso das hierarquias e a preservação do segredo prevalecem sobre o espírito moderno – aberto, livre e emancipado – capaz de promover o confronto tolerante de opiniões? Estarão as universidades condenadas a prolongar hábitos autocráticos de instituições arcaicas? E terão os professores o dever de se calar, abandonando as suas responsabilidades e dignidade exemplar, frente às lógicas dos poderes e dos interesses que sobre eles e elas se abatem? Penso, convictamente, que não.

Diogo Ramada Curto, historiador Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).





