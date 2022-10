O reacionarismo do Padre Freitas necessita de ser matizado, em função da sua defesa e prática da tolerância. Uma tolerância, aliás, que poucos católicos estarão, hoje, interessados em partilhar ou sequer em perceber.

A tolerância do Padre Sena Freitas

Diogo RAMADA CURTO O reacionarismo do Padre Freitas necessita de ser matizado, em função da sua defesa e prática da tolerância. Uma tolerância, aliás, que poucos católicos estarão, hoje, interessados em partilhar ou sequer em perceber.

O padre lazarista José Joaquim de Sena Freitas (1840-1913) professou em Paris, na Congregação de S. Vicente de Paulo. Missionário no Brasil, atravessou a cavalo as montanhas de Minas Gerais, da Bahia e as vastas chapadas do Ceará. Uma angina crónica trouxe-o de volta a Portugal, onde passou a viver, como um "missionário da China, in partibus infidelium, imune da perseguição física, mas não inteiramente imune da perseguição moral" (Observações criticas e descripções de viagem, vol. I, Campinas, 1888, p. 34).



No seu entender, se a massa do povo português era católica, a excepção encontrava-se nas principais cidades (idem, p. 130). Era nestas que grassava a decadência, a dissolução dos costumes, incluído a prostituição da qual Sena Freitas se ocupou em vários dos seus escritos (A prostituição e a caridade catholica, Lisboa: Livraria Católica, 1895). Como se explicava esta situação? Era, sobretudo, porque faltava na sociedade o impulso vigoroso, a orientação devida para se poder manifestar a mensagem de Cristo. Impunha-se, pois, empreender uma obra pedagógica e doutrinária que tivesse na base a formação do clero nos seminários.

Ao mesmo tempo, importava pôr de parte as divisões entre católicos e evitar as desuniões causadas pelas reivindicações miguelistas. O catolicismo não podia ser um simples monopólio dos legitimistas. O apelo à união política não o impediu de fazer o elogio e revelar a proximidade que sempre teve com António Ribeiro Saraiva, esse patriota miguelista que, longe dos amigos, viveu exilado durante tantos anos em Londres, "naquele quarto soturno, húmido, mofoso, cujas paredes mais ou menos enfumadas delimitavam o círculo do seu mundo solitário" (Observações criticas e descripções de viagem, p. 143).

Mais problemática, no seu entender, era a decadência da literatura, a começar pela pornografia que grassava por todo o lado. Ele que, em Ponta Delgada, na escola de Monsieur Hector Clairouin, fora colega de Antero do Quental, referiu-se a este último como "tristemente célebre", por ter posto todo seu "talento ao serviço da mais desoladora das filosofias, da filosofia shopenhauriana" (idem, p. 3).

Claro que, apesar de situados em campos opostos, Antero e Sena Freitas não deixaram de partilhar os mesmos recursos à retórica da ironia e as mesmas preocupações acerca da extensão do poder espiritual da Igreja (José Luís Machado de Abreu e José Eduardo Franco, "Estudo introdutório", in Dois exercícios de ironia, Lisboa: Prefácio, 2005, p. 25). Sem esquecer que, na abertura das suas Observações criticas, o Padre Freitas elogiou Castilho, que Antero vilipendiara, para além de ter dedicado a Camilo um dos seus livros (Perfil de Camillo Castello Branco, São Paulo: Tipografia King, 1887).

Para que não restassem dúvidas, esclareceu que não detestava o realismo, nem o naturalismo (a que, numa outra ocasião, acrescentou o "decadismo"), pois "a melhor musa, depois do cristianismo do eterno Jesus, será sempre a natureza física ou sociológica" (Observações criticas e descripções de viagens, p. 229).

Contudo, o que faziam os "Zolas ou Microzolas" era de um outro teor. Podiam fotografar um rio com inegável talento, mas de repente percebia-se que o seu objectivo era apenas o de retirar de lá um cadáver para o estenderem sobre a margem e o estudarem na sua "putrefacção sulfídrica" (ibidem). Era incompreensível que alguém quisesse matar o espiritualismo da literatura, para pôr no seu lugar o zolismo. Este não passava de uma espécie de "naturalismo despeitorado que trauteia o burlesco espectáculo do grande fandango social". Podia até deleitar o gosto de um público ávido de escândalo, mas não passava de uma aberração, sem posteridade (idem, p. 230). Um horror!

Várias vezes o Padre Freitas voltou à carga para vituperar as "pazadas de novelas e contos naturalistas" (Luctas da penna, Lisboa: Tipografia Universal, 1901, p. 52). O seu desprezo pelo naturalismo partia de uma distinção crucial: de um lado estava a fotografia das sensações, a trama completa das peripécias exteriores, os instintos animais, a que não faltava o grito famélico de gozo, mais a rede completa de uma paixão nos seus cálculos e esperanças; do outro, estava tudo aquilo que era esquecido, a saber, a referência "aos sentimentos delicados e puros, dos pensamentos alcandorados e generosos, que obrigam a reflectir e acordam dentro de nós o homem psicológico que ressonava" (idem, p. 210).

O pior de tudo era quando a fotografia vinha acompanhada de certas cenas pornográficas, "estereotipadas em algumas páginas dos romances naturalistas, que a literatura desandou até à patologia e se fundiu nela, ou se converteu num curso de fisiologia conjugal" (idem, p. 211).

Claro que há muitos matizes no reacionarismo do Padre Freitas. Se atacou a Maçonaria, conforme se pode ver na sua tradução do Abade Besson (Notavel pastoral sobre a Maçonaria, Guimarães: Livraria Editora de Teixeira de Freitas, 1880), também considerou que a Revolução Francesa podia e devia ser considerada "uma genuína adaptação do eterno Evangelho à sociedade civil" (Quem são os verdadeiros reacionários, Coimbra: França Amado, 1901, p. 16). Mais importante era que todos se opusessem ao ataque às congregações religiosas, em especial aos jesuítas, na defesa da formação de centros nacionais capazes de orientar a família católica portuguesa (Observações criticas e descripções de viagens, pp. 45-46).

A vasta obra do prolixo Padre Freitas foi republicada em duas antologias (a cargo de João Anglin, Ponta Delgada, 1968; e de Vanda Anastácio, Universidade Católica, 2008). Na lista dos estudiosos que lhe dedicaram a sua atenção, quase sempre a pretexto de retirá-la do esquecimento, constam: Monsenhor Moreira das Neves (o biógrafo do Cardeal Cerejeira), Denis da Luz (na revista Lumen e não só), o Cardeal D. Manuel Clemente, Manuel Carreiro, Ana Cristina Gomes, José Manuel Correia Fernandes, José Eduardo Franco, José Machado de Abreu, Jorge Croce Rivera e Anabela Rita.

Das polémicas em que se envolveu, há a registar a tremenda agressividade verbal nas trocas com o poeta Guerra Junqueiro. Em 1881, este último escreveu de forma contundente, equiparando o padre a um jumento: "Ó malandro sagrado, ó padre Sena Freitas, / As tonsuras que tens deviam ser-te feitas / Não sobre a nuca, mas ó padre, n’essa crina, / levita de albardão, jumento de batina. / Sena que sena és? Tu és Sena de paus, / ou de oiros?". O confronto continuou e, quando Junqueiro publicou "A Velhice do Padre Eterno" (1884), o Padre Freitas atirou-lhe com a "A Autopsia da Velhice do Padre Eterno" (edições de 1886, 1888, 1900).

O Padre Sena Freitas foi, então: apocalíptico, em relação à dissolução dos costumes nas cidades e à prostituição; conservador politicamente, apesar de interessado em gerar consensos no interior de uma ordem liberal saída da Revolução Francesa; denunciador do naturalismo e do realismo literário; amigo de Ribeiro Saraiva, Castilho e Camilo, polemizou contra Antero, Eça e Junqueiro; mas, acima de tudo, foi um defensor da ortodoxia católica e das orientações papais, apesar de, como notou Vanda Anastácio, se ter sentido mais próximo de Leão XIII, o papa da conciliação, do que de Pio IX.

O seu reacionarismo não só necessita de ser matizado – dissociando-o das leituras a que foi sujeito, nomeadamente, por parte de Moreira das Neves – , como avaliado em função da defesa e da prática da tolerância. Uma tolerância, diga-se de passagem, mas de modo veemente que poucos católicos estarão, hoje, interessados em partilhar ou sequer em perceber do alto do seu reaccionarismo. Vale, por isso, a pena reter duas passagens de dois livros seus de fim de vida, para se perceber até onde ia essa sua tolerância.

A primeira passagem é constituída por uma reflexão sobre o que é da ordem da crença ou da convicção e o sentimento da tolerância. Segundo o Padre Freitas, os tolerantes ou são os que não têm convicções, pois tudo é falível e duvidoso ou, então, são os santos, à cabeça dos quais colocava S. Francisco de Sales e S. Vicente de Paulo. O que mais lhe interessava, por lhe atribuir o sentimento mais elevado, era este último tipo de tolerância, que supunha obediência a uma ordem de ideias que era muito mais racional, filosófica e sobretudo cristã.

Mais: "era forçoso ser tolerante para com os homens, sob pena de não ser católico, e esta tolerância, se não é propriamente natural porque debaixo do invólucro humano, e até da túnica do baptismo, existe sempre a fera com os seus instintos próprios, adquire-se, todavia, com o esforço, esforço aliás indispensável para se ser correcto. É uma questão de inteligência esclarecida, de idade, e leitura, e mais que tudo, de infiltração do espírito de Jesus Cristo no nosso modo de pensar e de sentir" (Ao veio do tempo: Ideias, homens e factos, Lisboa: Parceria António Maria Pereira,1908, pp. 147-148).

O problema estava em reconhecer que eram raros os que estavam imbuídos de uma alta preparação evangélica. A maioria dos homens julgava-se na posse da verdade de uma doutrina moral, social e religiosa. Sentia-se, por isso, "naturalmente" impulsionada a obedecer a um sentimento de antipatia ou de aversão contra os que contrariavam a sua verdade. "O mais ordinário é que os que abraçam a causa, que julgam mais ou menos convictamente ser a boa, se atirem, como [Bertrand] du Guesclin, aos inimigos da pátria, aos que não pensam como eles e esvurmem para confundi-los toda a atrabílis de uma pena assanhada. Semelhante sistema de polémica pode acaso sorrir, não o duvido, aos matamouros, que impando de cristãos até à raiz do cabelo, são em última análise dominados pelo espírito farisaico dos tempos messiânicos" (ibidem).

Uma segunda passagem, mais concreta, encontra-se no relato da viagem a Istambul, empreendida por Sena Freitas em 1908. Trata-se de uma longa reflexão sobre a tolerância dos turcos e da sua religião muçulmana. Uma tolerância que envolvia até o respeito para com outras confissões, incluindo as dos cristãos. Esta simples constatação permitiu ao Padre Freitas retirar a conclusão de que nestas matérias a nossa nação não era tão civilizada, continuando a pensar como no tempo de Camões acerca da "pátria do torpe ismaelita".

Os próprios costumes muçulmanos, pelo menos em tempos de paz, segundo testemunhas credíveis junto das quais o Padre Freitas indagara, não incluíam assassinatos, nem roubos frequentes, nem dichotes agressivos lançados na rua à face de certos indivíduos, nem pornografia, nem obscenidades berradas pelas ruas ou prostibulares, nem adultérios, nem suicídios, tal como se verificava em Lisboa.

Enfim, ao comparar Lisboa com Istambul, Sena Freitas acabou por se mostrar aberto e tolerante para com os turcos e o que denomina de costumes muçulmanos. E acabou por espezinhar, devido à sua falta de civilização, a capital dos lusos, onde mais parecia que se estava "no país dos zulus... com licença destes" (Stambul ou itinerário d’uma viagem de Lisboa a Constantinopla, Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 1909, p. 172).

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

