Em 1980, a historiadora angolana Aida Freudenthal sugeriu a existência de uma relação entre um domínio colonial indirecto e o início de um questionamento ou rejeição do domínio colonial. Assim, desde finais do século XIX ao pan-africanismo de W. E. B. Dubois, sucederam-se as teorias e os movimentos de emancipação dos negros, que enalteceram as capacidades dos africanos de criar as suas culturas e assumir as rédeas do seu próprio destino.

A representação de sujeitos racializados, a etnografia e a questão do racismo

Os denominados “indígenas”, das antigas colónias portuguesas, suscitaram muitos relatórios e inquéritos. Em causa estava o conhecimento das populações, dos seus usos e costumes, por parte de um Estado colonial que começou por estar envolvido na criação de formas de governo indirecto, difundidas pelo imperialismo britânico. A este respeito, nas colónias portuguesas, está por fazer uma história conjunta da passagem, em inícios do século XX, da Curadoria dos Indígenas a Secretaria dos Negócios Indígenas. É que este tipo de organismo não só esteve envolvido na constituição de contingentes de trabalhadores, como suscitou novas formas de conhecimento etnográfico. Neste sentido, as preocupações em conhecer as classes mais baixas, subalternas, bem como as raças colonizadas – expressas por diferentes configurações de saberes, agentes e instituições, dos finais da Monarquia ao Estado Novo – fazem parte de uma genealogia, hoje, reformulada em termos de políticas de identidade. Nestas últimas, inclui-se a autorrepresentação de grupos e sujeitos racializados.



Por exemplo, em 1900, Eduardo Costa analisou a questão da alimentação nos territórios de Manica e Sofala. Um dado adquirido era o da diferença entre o que comiam os colonos e os indígenas. Os primeiros dispunham de todos os produtos necessários à sua dieta, mas eram vítimas de uma enorme carestia dos produtos. Esta era, em parte, causada pelo facto de não se poderem ali fixar, nem procriar, encarando a sua estadia como temporária – um aspecto compreensível e bem aceite pelo autor do relatório. Enquanto os indígenas daquela vasta região se alimentavam de farinha de sorgo, mexoeira e milho grosso ou arroz, a que se juntavam, nalguns sítios, farinha de mandioca, feijão ou amendoim, por vezes, produtos de caça (antílope, roedores) e peixe nas regiões do litoral. Eduardo Costa argumentou que tais práticas alimentares resultavam de uma identidade racial, sem iniciativa, que se alimentava de modo débil e que, por isso mesmo, tinha de ser levada a trabalhar. Caso contrário, isto é, se os indígenas não fossem compelidos ao trabalho, com o objectivo de se alimentarem e aumentarem a riqueza do território, viveriam apenas depauperados “pelo álcool, pela fome e miséria fisiológica que de ambas as causas provêm”.

Claro que a ideia de que toda a alimentação indígena correspondia a uma tradição secular ou a usos e costumes próprios não resiste a uma consideração de conjunto da circulação, nomeadamente interoceânica, de produtos como a mandioca e da sua adaptação a diferentes contextos, incluindo o dos musseques de Luanda, conforme escreveu um engenheiro agrónomo, em 1904 (José Joaquim de Almeida, Quatro Conferências na Sociedade de Sciencias Agronomicas a propósito da Administração Colonial sob o ponto de vista agricola, sep. da Revista Agronomica, Lisboa: Tipografia La Bécarre, 1904, pp. 26-27, 71-74).

Também existiam outros aproveitamentos das considerações feitas acerca da alimentação indígena, nomeadamente, do ponto de vista de uma “política de alimentação”. Quem assim se pronunciava, sob a orientação de Marcello Caetano, partia da alimentação dos indígenas para formular uma política que fosse, ao mesmo tempo, de assistência agrícola (modificando “o regime sub-alimentar do negro”), de organização do trabalho (regulando e fiscalizando o recrutamento e dificultando a emigração) e até de educação do espírito associativo (de forma a modificar o fatalismo com que se encaravam as fomes). Isto é, a alimentação servia de pretexto para valorizar o que o alto-comissário de Angola, Vicente Ferreira, tinha procurado institucionalizar, fazendo aprovar em 1927 as Bases Orgânicas dos Serviços de Agricultura da Colónia (António J. M. da Mota Veiga, A Economia colonial e a população indígena. Dissertaçção para o Curso de Administração Colonial da Faculdade de Direito (3.º ano), pref. Marcello Caetano, Lisboa, 1935, pp. 41-71). Alimentação e agricultura precediam, neste caso, o tratamento de outras áreas de intervenção do Estado colonial, tais como a saúde e a educação.

Em correspondência com as imagens produzidas pelo Estado colonial acerca dos “indígenas” e trabalhadores africanos, diversos círculos intelectuais e movimentos culturais expuseram as suas ideias. Modernistas e futuristas, a começar por Fernando Pessoa com o seu fantasma sul-africano, não se envolveram muito no elogio ou na reutilização de formas inspiradas na arte africana. Contudo, Carlos Malheiro Dias, no prefácio à publicação de A Idade do Jazz-Band de António Ferro, incitou os jovens a lutar pela modernização dessa pátria minúscula, mas que tinha dois milhões de quilómetros quadrados de território dispersos em quatro continentes, “que só esperam por um estadista da nova geração que os articule em Estados Unidos de Portugal”. Um ano após ter lançado a sua História da Colonização Portuguesa do Brasil, Malheiro Dias – cujas crescentes simpatias fascistas são conhecidas – sublinhava a energia da nova geração representada por Ferro. Este, por sua vez, no seu referido manifesto, pretendeu aglutinar três grandes fontes de vitalidade moderna: a influência da América, sociedade urbana e industrial cuja velocidade era mais do que notória; a da Arte negra; e a dos Bailados Russos. Porém, neste mesmo manifesto, Ferro, ao mesmo tempo que valorizava e reconhecia a influência da arte africana sobre a arte moderna, colocava-a no patamar mais baixo e rudimentar da história de arte. Concretamente, os negros eram por ele considerados como manipansos, talvez por acreditarem em feitiços, por isso, as suas representações simbólicas deveriam figurar ao lado dquelas que eram criadas por crianças e por loucos (A Idade do Jazz-Band, S. Paulo: Monteiro Lobato, 1923, pp. 67, 71).

Por sua vez, em 1934, a propósito da 1.ª Exposição Colonial Portuguesa, que teve lugar no Porto, pensava-se estar ali reunida “uma documentação antropológica superior à de muitas importantes missões científicas estrangeiras e à da Exposição de Paris de 1889, sem que os antropólogos portugueses tivessem de se deslocar da metrópole para as colónias ou de enviar ali os seus colectores – hipóteses infelizmente pouco viáveis com a escassez de recursos financeiros dos nossos institutos científicos” (O Instituto de Antropologia da Universidade do Porto e a Investigação Científica Colonial, Porto, 1934, p. 19). Nos meios oficiais, em que dominava o médico António Mendes Correia, desde pelo menos a década de 1920 que existiam inquéritos antropológicos a negros, criminosos e crianças. As exposições coloniais de 1934 de 1940 foram autênticos laboratórios sociais ou jardins zoológicos de humanos. Nelas, um dos objectivos principais era o de demonstrar que “a influência das raças coloniais (nomeadamente Hindu e Negra) na pureza bioquímica do povo português” era “praticamente nula” (José Aires de Azevedo, A pureza bioquímica do povo português. Comunicação apresentada à 2.ª Secção do Congresso Nacional de Ciências da População, Porto: Comemorações Portuguesas de 1940, 1940, p. 15).

Acerca destes ideais de pureza da raça, o engenheiro Vicente Ferreira, ainda em 1944, mas retomando trabalhos seus que remontavam à década de 1930, insurgiu-se contra qualquer tipo de incitamento oficial ao “mestiçamento”, que provocava “degenerescência dos caracteres psíquicos e, porventura, também dos caracteres somáticos”. Para concluir que, “se não quisermos africanizar e, portanto, piorar – segundo o nosso critério étnico – os elementos demográficos metropolitanos que colocarmos em Angola ou Moçambique, devemos contrariar energicamente a difusão entre eles de sangue africano”. No fundo, a principal medida que Vicente Ferreira propunha era a da “segregação”, entre brancos e indígenas, “que muito repugna ao instinto dos portugueses e às tradições da sua colonização”, proibindo que a colonização dos planaltos de Angola feita por famílias europeias suscitasse “o emprego pelos colonos de mão-de-obra indígena” (Vicente Ferreira, Estudos Ultramarinos, vol. IV – Colonização e diversos, Agência Geral do Ultramar, 1955).

De facto, no segundo quartel do século XX – quando se assistiu à ascensão dos fascismos por toda a Europa, ao exacerbar de políticas racistas e à mobilização das classes trabalhadoras – , a antropologia física intensificou os estudos das classes subalternas, em geral, e das populações rurais em particular. Em Portugal, outros discursos ou instituições, com os seus peritos e técnicos, convergiram no estudo da situação dos trabalhadores do campo: o Inquérito à Habitação Rural e os estudos agronómicos; a medicina pública e a epidemiologia; a geografia humana, à cabeça da qual passou a estar Orlando Ribeiro (cujo papel como intelectual orgânico do Estado Novo, dobrado de cientista social, continua por estudar); a história rural das sesmarias e das formas de colonização, segundo os modelos propostos por Virgínia Rau; e o projecto colectivo de um vasto inquérito às condições sociais da classe trabalhadora, lançado pelo neorrealismo artístico e literário.

Uma hipótese conclusiva pode ser retirada de todo este processo destinado a pôr em prática modelos de governo indirecto em articulação com diferentes modos de produção de conhecimento sobre territórios, populações, usos e costumes. Aida Freudenthal sugeriu a existência de uma relação entre o domínio colonial indirecto e o início de um questionamento ou rejeição do domínio colonial (Aida Freudenthal Alpha, “Nota prévia”, in I. Sow et al., Introdução à Cultura Africana, tradutores Emanuel Godinho, Geminiano Cascais Franco e Ana Mafalda Leite, Lisboa: Edições 70, 1980, p. 3). Assim, desde finais do século XIX, de E. W. Blyden ao pan-africanismo de W. E. B. Dubois e A. Y. Garvey, sucederam-se as teorias e os movimentos de emancipação dos negros, que enalteceram a capacidades dos africanos de criar as suas culturas e assumir as rédeas do seu próprio destino.

Resta saber como é que essa mesma frente de afirmação das elites negras das Américas e de África, envolvendo missões e missionários, contribuiu ou não para organizar movimentos de resistência anticolonial, suscitados pelo agravamento da exploração da mão-de-obra africana. A presença de Dubois em Lisboa, para o Terceiro Congresso Pan-Africano de 1923 (os dois anteriores tinham tido lugar em Londres e Paris) constituiu um marco desse mesmo processo. Depois, o racismo generalizado que se fez sentir na década de 1930 – o qual correspondeu a um agravamento das condições de trabalho forçado nas colónias africanas, em conformidade com lógicas mais autoritárias de organização dos Estados coloniais – introduziu um elemento de descontinuidade.

Só, talvez, no período posterior à Segunda Guerra, com os movimentos de independência criados ao longo da década de 1950, se recuperou a mesma linha emancipadora. Porém, alguns elementos novos vieram-se somar aos anteriores: primeiro, a situação colonial, tal como era conceptualizada por Roger Bastide (tradutor de Gilberto Freyre, mas também de Castro Soromenho) e outros, acabou por ser denunciada por Frantz Fanon como patológica; segundo, assistiu-se à difusão do marxismo-leninismo, a desafiar as lógicas da modernização e do desenvolvimento postas em prática pelos Estados coloniais; um terceiro elemento principal foi imposto pelo desencadear da Guerra do Vietnam, com as suas medidas de destruição dos arrozais e de aterrorização das populações utilizadas pelo exército norte-americano, que tinham em vista destruir as comunidades locais (Alfredo Margarido, “A história da etnologia crítica francesa”, Revista Internacional de Estudos Africanos, n.º 12-13, 1990, p. 471).

Diogo Ramada Curto, historiador Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

