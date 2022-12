Mais de setenta anos volvidos sobre a carta de Aquilino muita coisa mudou. Mas não continuará a haver razões de sobra para pensar em atrasos de vária ordem, como também em novas razões para continuar a manter fluxos de emigração?

Cultura 10 min.

Viver

A “pena de pataco” de Aquilino, a “primitividade” da aldeia e a emigração

Diogo RAMADA CURTO Mais de setenta anos volvidos sobre a carta de Aquilino muita coisa mudou. Mas não continuará a haver razões de sobra para pensar em atrasos de vária ordem, como também em novas razões para continuar a manter fluxos de emigração?

Uma carta de Aquilino Ribeiro foi parar ao Arquivo de Salazar (ANTT, AOS/CP-150, cx 1007, doc. 8). O documento datado de 6 de Dezembro de 1950 foi enviado a Acúrsio Pereira. Este era, desde 1924, chefe de redacção do jornal O Século. Na origem, estavam umas linhas escritas por Aquilino, que tinham suscitado a apreensão dos Serviços de Censura. Por isso o seu director, Armando Larcher, que então deveria ter a patente de major ou tenente-coronel, lá foi admoestar o responsável, ou seja, o referido Acúrsio Pereira que, por sua vez, pediu satisfações ao escritor. Quando Acúrsio recebeu a carta de resposta assinada por Aquilino passou-a a Larcher que acabou por reenviá-la a Salazar, acompanhada de um cartão. Assim se explica que a carta de Aquilino tivesse chegado a Salazar.



São vários os contextos que dão sentido a esta carta e ao artigo de jornal que a mesma procurou justificar. Antes de mais, estava-se em maré de planificação modernizadora, desde que em 1948 Portugal assinara o pacto fundador da OECE que levou à formulação dos chamados Planos de Fomento, tendo o primeiro sido formulado para os anos 1953-1958. A aldeia podia ter alguma oportunidade para se modernizar e aproveitar e do que podia ser feito em nome do progresso e da civilização.

De um ponto de vista mais literário, Aquilino tinha – na sequência das eleições presidenciais de 1949, onde um candidato da oposição fora o General Norton de Matos – dado a conhecer uma interpretação do cânone da literatura portuguesa, que não servia os propósitos oficiais. Assim se compreendem, logo após O Malhadinhas (1949), os seus volumes de crítica histórica-literária e, acima de tudo, o seu interesse pelo autor de Os Lusíadas. É neste quadro que se entende a publicação dos seguintes livros e estudos: Camões, Camilo e Eça, 1949; A Edição Crítica dos Lusíadas, 1949; e Luís de Camões, Fabuloso e Verdadeiro, 1950. Trata-se, pois, dde um momento de grande maturidade de Mestre Aquilino que o levou, no final da década de cinquenta, a A Casa Grande de Romarigães (1957) e à parábola política sobre a qual se abateu a censura de Quando os Lobos Uivam (1959).

O prestígio de Aquilino, baseado na sua obra, fazia com que uma simples admoestação não fosse uma tarefa fácil. Em causa estavam algumas linhas do artigo que surgem coladas na carta de resposta dirigida a Acúrsio Pereira: “Não há dúvida que a vida em Portugal decorre mais que tudo à rédea solta da Natureza. Nasce-se e morre-se no geral sem assistência médica, sem se indagar o como e o porquê. Os registos não passam de tombos inertes, que não visam a outro fim que não seja regular a sucessão e habilitar o fisco a molhar a sua sopa. Ilações de natureza colectiva não se lhes peça”.

No primeiro período, explicou Aquilino, pretendera apenas sublinhar “o estado de primitividade em que ainda vive o povo rural português”. Depois, continuou a sua justificação, referindo-se à sua “terreola da Beira”. Era essa a localidade que lhe servia de espelho. Só algumas vilas e cidades escapavam ao retrato da aldeia protótipo do restante meio provincial. A constatação de um certo carácter primitivo não era só sua, pois, há cerca de dois anos, hospedara em sua própria casa um catedrático e professor que acabou por percorrer a povoação. Fora ele que, depois dessa excursão, constatara que os moradores padeciam de um atraso de quinhentos anos. Um juízo acerca do atraso que Aquilino qualificara, aliás, de muito benevolente.

A escola da aldeia de Soutosa, construída por iniciativa do próprio Aquilino quando ainda era jovem, fora sempre má, mas agora era péssima. O plano feito, a seu pedido, por um engenheiro para instalar uma conduta de água na aldeia ainda aguardava a requerida comparticipação do Estado. No fundo, tinha de se admitir que a terra era pobre e estéril, por isso o número dos que emigravam subia a 200 almas. Assistência médica não havia, a não ser quando o próprio Aquilino lá estava e chamava algum médico. Enfim, nascia-se e morria-se “na graça de Deus, sem nenhuma espécie de assistência”. Ao que Aquilino ainda acrescentou: para os habitantes da sua aldeia, a felicidade nada tinha que ver com a noção de civilização.

A abrir e a fechar a carta, Aquilino justificava-se evocando o seu papel de escritor responsável, cuja “pena de pataco” punha ao serviço do público. De modo tão humilde quanto matreiro, lá foi dizendo que até podia acontecer que por incapacidade não conseguisse “dar ao seu pensamento a justa expressão”... Mas, sim, que a sua intenção era “um acto de consciência”, exercido sempre “no estado de pureza”. Enquanto escritor, sentia-se mesmo obrigado a dizer o que pensava das instituições do Estado. É que “dá-las todas como boas seria negar a noção de progresso social”. Para todos os efeitos, seria bom ter presente que se estava em presença de uma obra de planificação, sendo necessário apontar os pontos “escuros, omissos ou imperfeitos”. Enfim, melhor seria indicar “faltas e necessidades” do que “cantar as excelências” da terra.

Da argumentação acabada de resumir, há dois aspectos que importa reter. O primeiro diz respeito à defesa do estatuto de escritor. No fundo, o que estava em causa era a preservação da liberdade do escritor frente às instituições do Estado. Os termos correspondiam a uma ambiguidade criada, desde o início da Ditadura, acerca da censura e do que poderia ser considerado expressão da liberdade de pensamento. De qualquer modo, o que mais importa notar é que o contraste entre a liberdade de criação literária, por via da ficção, e o respeito pelas instituições, ou seja, pelo regime vigente constituía um dos argumentos da carta de Aquilino. Anos mais tarde, numa outra defesa apresentada por Aquilino ou em seu nome, também se procurou desmontar o mal fundado de qualquer tipo de criminalização que pudesse recair sobre o escritor e a sua criação literária. O que equivale a dizer que Aquilino falava em nome do escritor, tal como mais tarde ele e outros em sua defesa irão bater-se pela necessidade de preservar uma zona autónoma e livre constituída pela literatura ou pela ficção. Nesta última, as instituições do Estado, a começar pela Censura, não devia, nem podia entrar.

Assim sendo, mencionou-se em nome de Aquilino o seguinte: “a acusação (...) pretende que Quando os Lobos Uivam teria sido ‘escrito e publicado a coberto da ficção literária ... principalmente com o fim de desacreditar as instituições vigentes...’ ‘e que a ficção literária é a forma mais grave de ofender’. Segundo este critério, que o mundo surpreso certamente pela primeira vez viu sustentar, a injúria, a invectiva, a calúnia, a difamação, directas e nominais ou utilizando o panfleto, a sátira e quaisquer outros géneros de detracção literária passariam a ser figuras secundárias criminais” (Heliodoro Cunha, Quando os Lobos Julgam a Justiça Uiva: texto integral da acusação e defesa no processo de Aquilino Ribeiro, pref. Adolfo Casais Monteiro, São Paulo: Editora Liberdade e Cultura, 1960, p. 29; Em defesa de Aquilino Ribeiro, eds. Alfredo Caldeira, Diana Andriga, pref. Mário Soares, Lisboa: Terramar, 1994, p. 184).

O segundo aspecto que a mesma carta põe a descoberto diz respeito à “primitividade” da aldeia. É sobre esta característica que os estudiosos de Aquilino têm convergido e feito importantes considerações. Presente, desde as primeiras obras de Aquilino, mais concretamente, o Jardim das Tormentas (1913), Via Sinuosa (1918) e Terras do Demo (1919), valeu-lhe o qualificativo de escritor regionalista. No entanto, o mais importante é notar que nem por sombras derrapou o autor numa espécie de idealização da aldeia e das suas virtudes. O que sucedia nessa permanente chamada de atenção era muito mais uma forma de empatia para com os escravos da terra. Uma “simpatia impregnada de pessimismo”, como escreveu há muito Óscar Lopes, pelas condições a que estavam sujeitos, sem conseguir beneficiar de melhorias da famigerada civilização e dos novos instrumentos do progresso. De qualquer modo, em nenhum ponto da carta, tal como nos seus livros, se conferia ao primitivismo da aldeia ou da serra uma valorização em absoluto. Como também notou João Camilo, os personagens que encarnavam essa vida tinham tantos vícios como virtudes. Acrescentamos, são tão puros, quanto velhacos e violentos[1].

Quando na sua carta Aquilino afirmou que na aldeia se nascia e morria apenas entregue a Deus ou à natureza, o seu principal objectivo era denunciar um Estado que só sugava e que em nada assistia as populações. Os que podiam e tinham forças lá encontravam na emigração o seu escape. E as duzentas almas que formavam o contingente que partira parecia ser a melhor forma de pôr em evidência o atraso em que se continuava a viver, numa sociedade que continuava a ser, no essencial, rural e provincial.

Mais de setenta anos volvidos sobre a carta de Aquilino muita coisa mudou e o progresso, com os seus modos de praticar a liberdade, aconteceu. Mas não continuará a haver razões de sobra para pensar não só em atrasos de vária ordem, como também em novas razões para continuar a manter fluxos de emigração?

1 . Óscar Lopes, Cinco personalidades literárias: Jaime Cortesão, Aquilino Ribeiro, José Rodrigues Miguéis, José Régio, Miguel Torga (Porto: Divulgação, 1961), p. 45; João Camilo, A procura da pureza original?: Uma leitura de Terras do Demo, romance de Aquilino Ribeiro, sep. de Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XIV (Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979), pp. 545-546; Frederick C. Hesse Garcia , Aquilino Ribeiro – Um almocreve na Estrada de Santiago (Lisboa: D. Quixote, 1981), pp. 79-89; Henrique Almeida, Aquilino Ribeiro e a crítica : ensaio sobre a obra aquiliniana e sua recepção crítica (Porto: Asa, 1993), pp. 60-63; José Carlos Seabra Pereira, Aquilino – a escrita vital (Lisboa: Verbo, 2014), pp. 165-175.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).







[1] Óscar Lopes, Cinco personalidades literárias: Jaime Cortesão, Aquilino Ribeiro, José Rodrigues Miguéis, José Régio, Miguel Torga (Porto: Divulgação, 1961), p. 45; João Camilo, A procura da pureza original?: Uma leitura de Terras do Demo, romance de Aquilino Ribeiro, sep. de Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XIV (Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979), pp. 545-546; Frederick C. Hesse Garcia , Aquilino Ribeiro – Um almocreve na Estrada de Santiago (Lisboa: D. Quixote, 1981), pp. 79-89; Henrique Almeida, Aquilino Ribeiro e a crítica : ensaio sobre a obra aquiliniana e sua recepção crítica (Porto: Asa, 1993), pp. 60-63; José Carlos Seabra Pereira, Aquilino – a escrita vital (Lisboa: Verbo, 2014), pp. 165-175.

.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.