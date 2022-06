'My Urban Piano' é uma iniciativa que leva pianos para vários espaços públicos para encorajar profissionais e amadores a reunir-se em torno da música.

A partir de sexta-feira, há 17 pianos espalhados pela capital

Redação

O projeto, que já teve seis edições e faz parte do calendário cultural da Cidade do Luxemburgo, está de regresso após ter sido suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia.

A partir desta sexta-feira, 3 de junho, e até dia 19, haverá 17 pianos instalados nas ruas, em pontos turísticos e em parques da capital.

Os instrumentos em causa foram decorados por centros de jovens, albergues, escolas e associações da cidade e vão dar cor à via pública, além de permitirem a miúdos e graúdos improvisar mini concertos e interagir uns com os outros.

O evento arranca oficialmente na sexta, às 16h30, em frente ao edifício do Cercle Cité, com a atuação de Hermès Kieffer, aluno da divisão superior do Conservatoire de la Ville, que vai interpretar composições de Tchaivosky e Haydn.

