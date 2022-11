As propostas culturais para os próximos dias. Natalícias e não natalícias.

A magia do Natal está de volta ao Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS As propostas culturais para os próximos dias. Natalícias e não natalícias.

Sexta-feira (18) até 8 de janeiro de 2023, na Cidade do Luxemburgo

Mercado de Natal da capital

Foto: Guy Jallay

A edição 2022 do "Winterlights" na capital arranca a 18 de novembro e termina a 8 de janeiro de 2023. Ainda que em ano de maior poupança, as tradicionais luzes de Natal dão vida ao coração da cidade, a par com os mercados de Natal espalhados por várias zonas da capital, concertos, exposições, espetáculos e entretenimento para crianças.

Sexta-feira (18), entre as 18h e as 20h, no Gabinete de Turismo da Cidade do Luxemburgo, 30 Place Guillaume II

Caminhada "Luxemburgo à noite"

Junte-se a esta caminhada de duas horas e deixe-se encantar pelo encanto da capital ao anoitecer. Acompanhado por um dos nossos guias oficiais, descobrirá as principais atrações e jóias escondidas da antiga cidade amuralhada. Poderá ver, entre outras coisas, o prestigioso Palácio Grão-Ducal, a Corniche ("a mais bela varanda da Europa") e as promontórias casemates do Bock.

Sexta-feira (18), entre as 20h e as 22h30, na Rockhall, Esch-sur-Alzette

Tributo aos Queen

Foto: dpa

A 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury deixou-nos, foi o fim de uma enorme banda de rock e o início de um mito. A proeza de Freddie e a sua atuação em palco marcaram fortemente Fred Caramia, autor-compositor e cantor de rock apaixonado pela arte lírica, guitarrista e pianista. Assim, decidiu criar em 2006, com o seu irmão Alexandre, ele próprio baterista e cantor, uma homenagem à lenda desaparecida. A digressão de 2022 "The World Of Queen" mantém o espírito dos concertos e oferece um espetáculo que é ao mesmo tempo vibrante e explosivo.

Sexta-feira (18), às 20h, na Philharmonie

Concerto clássico "Christian Thielemann/Staatskapelle Dresden – Bruckner 5"

Richard Wagner chamou à Staatskapelle Dresden uma "harpa maravilhosa" enquanto Herbert von Karajan descreveu o seu som como "ouro antigo". Sob a direção do seu maestro Christian Thielemann e com a violinista Julia Fischer, os músicos apresentarão duas noites dedicadas respetivamente a Felix Mendelssohn Bartholdy e Anton Bruckner.

Sábado (19), na sede da Cruz Vermelha do Luxemburgo, Place du Glacis

Bazar da Cruz Vermelha

O Bazar da Cruz Vermelha é uma tradição na capital luxemburguesa. Um passeio sozinho ou em família, e um local de encontro e troca onde todos se divertem enquanto se abastecem de donativos invulgares e assim demonstram a sua solidariedade com as atividades da Cruz Vermelha Luxemburguesa.

Sábado (19) e domingo (20), na LuxExpo the Box, Kirchberg

Viagem aos anos 80

Ao todo são 80 expositores de lifestyle e artigos vintage, e 200 tatuadores internacionais para reviver a década de oitenta.

Sábado (19), no Liceu Vauban, 13 rue Albert Einstein, capital

Feira de banda desenhada e manga no Vauban

É oficial, a feira de banda desenhada e manga está de regresso ao liceu Vauban. Pelo segundo ano consecutivo, o estabelecimento acolherá por um dia profissionais de banda desenhada e manga e reservará algumas agradáveis surpresas para os visitantes. Após o sucesso da primeira edição, a organização está a preparar um programa para fazer sonhar e intrigar os entusiastas. Sessões de autógrafos, batalhas de banda desenhada, concurso de cosplay e uma conferência sobre banda desenhada fazem completam o programa.

Sábado (19) e domingo (20), Etangs de Lamadelaine, rue du Vieux Moulin, Lamadelaine

Mercado de Natal

Nos dias 19 e 20 de novembro, pode comprar tudo o que precisa para a época do Natal, desde decorações a especialidades gastronómicas.

Domingo (20), às 14h, na Kulturhuef, 54 Route de Trèves, Grevenmacher

Exibição do filme "Um Natal para Teddy"

O urso Teddy está há muito tempo sentado na prateleira superior de uma loja num Mercado de Natal. Mas, desta vez, Teddy sente que algo de muito especial está prestes a acontecer.

