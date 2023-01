Numa exposição na Abadia de Neumünster, até 26 de fevereiro, Nora Koenig e Anne Simon examinam o mito de que as mulheres podem "ter tudo".

"A mãe perfeita não existe"

Entre carreira e família, Nora Koenig e Anne Simon estavam convencidas de que estas não eram incompatíveis. Mas é um facto de que a realidade não é tão simples como as redes sociais fazem querer.

Através de uma instalação lúdica - "we can have it all"- na Abadia de Neumünster, as duas artistas luxemburguesas questionam estas representações digitais - muitas vezes demasiado suaves - da maternidade.

Os visitantes podem descobrir uma série de autorretratos distorcidos que vão das ilusões à desilusão.

Uma reflexão que Nora Koenig faz sem qualquer filtro:

Nesta exposição, destacam o "ter-se tudo" no que respeita ao feminino. Como mulher, o que é este "tudo" e a que aspira?

Enquanto trabalhávamos neste projeto, a Anne e eu perguntámo-nos principalmente porquê: porque é que precisamos de ter tudo? Porque é que queremos ter tudo? Penso que hoje, já não queremos ser apenas uma mãe ou uma mulher trabalhadora. Queremos ser ambas, mas não podemos estar a 100% em cada um destes papéis.

Como explicam isto?

Uma das razões é a falta de tempo. Somos levados a acreditar que é possível estar em todas as frentes, quando é óbvio que não é. Para encontrar um equilíbrio, é preciso fazer escolhas.

O tempo continua a ser o principal obstáculo das mulheres. Foto: Guy Jallay

Nas redes sociais, algumas mulheres parecem ser capazes de o fazer.

No Instagram, vemos muitas mães perfeitas, mas a realidade é por vezes bastante diferente. Por exemplo, uma influencer mostra um bolo perfeito. O que ela não diz é que esta é de facto a sua sétima tentativa. Antes disso, ela fez seis bolos em que falhou completamente. O que vemos não reflete a realidade.

Então é tudo uma encenação enganosa?

Nas redes sociais, há quase sempre filtros. No final, mostramo-nos a nós próprios, mas também tentamos esconder-nos. Porque a vida não é como no teatro ou na internet. O quotidiano não é excitante, é aborrecido. Mas não é isso que queremos mostrar. Não é isso que queremos ver - e acreditar.

A mãe perfeita afinal não existe?

Não! Não acredito nisso. Não existe tal coisa como a mãe perfeita. Apesar das aparências que querem passar, as mulheres não o conseguem fazer. Já não aguentam mais, estão exaustas, mesmo que as redes sociais queiram fazê-las acreditar no oposto.

Finalmente, quem estamos nós a tentar convencer?

Essa é a questão. A elas próprias? Os outros? Na Instagram, algumas mulheres publicam fotografias de si próprias grávidas. Mostram a sua gravidez como nove meses de uma vida de sonho, enquanto qualquer mãe que lá tenha estado sabe que nem tudo é cor-de-rosa!

Quais são os riscos destas representações tendenciosas?

O risco é de que nos percamos a nós próprias. Criam-se personagens que não são realmente elas próprias. Estamos um pouco a teatralizar e isso é problemático.

As gerações mais jovens estão a crescer nesta sociedade de aparências e filtros. Temos de nos perguntar a nós próprios onde isto nos levará. Já para não mencionar o facto de todas estas imagens também poderem gerar muito stress...

Exposição poderá ser vista até 26 de fevereiro na Abadia de Neumünster Foto: Guy Jallay

Acha que o Instagram é um fardo mental adicional para as mulheres?

Sim, absolutamente. Uma mulher não pode cozinhar durante três horas, passar o seu tempo nas redes sociais, trabalhar e desfrutar do tempo com os filhos. Mas, ao mesmo tempo, quando vejo isto, quero acreditar que isto é possível e que posso ter controlo sobre isto.

Cada vez mais mulheres instagrammers querem afastar-se destas representações demasiado suaves da vida quotidiana e mostrar o outro lado. O que pensa sobre isto?

Mais uma vez, é tudo uma questão de encenação. É o resultado de escolhas. A fotografia, por muito banal que seja, é de facto tirada de tal e tal forma. É o que queremos mostrar.

Então, aos seus olhos, nas redes sociais somos mais marionetas ou marionetistas?

Fazemo-nos nós próprias de marionetas. Temos toda a liberdade para dizer não, mas não temos. E porquê? Não temos realmente a resposta...

Ambas provêm do teatro. Poderia estar prevista uma continuação desta reflexão em palco?

Poderia ser!

Exposição "we can have it all - Do fembots still have time for a burn-out?" (Nós podemos ter tudo. Será que as fembots ainda têm tempo para um burn-out) Data: De 19 de janeiro e 6 de fevereiro Local: Abadia de Neumünster Entrada: Gratuita

(Artigo publicado originalmente no Virgule. Traduzido e editado para o Contacto por Catarina Osório.)

