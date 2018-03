"A língua portuguesa é mais defendida no Luxemburgo", disse a escritora portuguesa Maria do Rosário Pedreira, explicando que noutras comunidades lusófonas, os descendentes de portugueses falam pouco a língua materna. A também poetisa mostrou-se agrada pelo "cuidado e respeito" que os descendentes de imigrantes portugueses têm e deu como exemplo a palestra dada durante a manhã de hoje, sábado, a alunos de vários escalões, na qual todos tinham preparado questões para lhe colocar. As declarações foram feitas ao Contacto depois da conferência inserida no Salão do Livro, inserida no Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania.

"A língua portuguesa é mais defendida no Luxemburgo", diz Maria do Rosário Pedreira

"A língua portuguesa é mais defendida no Luxemburgo", disse a escritora portuguesa Maria do Rosário Pedreira, explicando que noutras comunidades lusófonas, os descendentes de portugueses falam pouco a língua materna. A também poetisa mostrou-se agrada pelo "cuidado e respeito" que os descendentes de imigrantes portugueses têm e deu como exemplo a palestra dada durante a manhã de hoje, sábado, a alunos de vários escalões, na qual todos tinham preparado questões para lhe colocar. As declarações foram feitas ao Contacto depois da conferência inserida no Salão do Livro, inserida no Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania.

Autora de livros infantojuvenis, poetisa, letrista, com um romance editado, é também bastante conhecida como editora da Leya, para novos autores portugueses.



Mas Maria do Rosário Pedreira é também autora d' O Clube das Chaves e Detective Maravilhas, duas coleções de literatura juvenil, adaptadas para televisão, que ainda hoje são um sucesso. Para Maria do Rosário Pedreira, escrever para crianças é "criar novos leitores" e ensinar. O seu próximo livro vai de encontro à sua ideologia e será sobre a história da emancipação feminina. "Hoje, a mulher pode viajar sozinha, pode votar e é mais independente, mas a história nem sempre foi assim e é preciso explicar isso às crianças", exemplificou.



"Temos de ser rigorosos na escrita para crianças, a Sophia de Mello Breyner escrevia literatura infantil, eu não", explicando que "escrever para crianças é uma missão, deve-se ter outro cuidado" porque elas não têm a mesma perceção que os adultos.



A vida de leitora e editora



"Considero-me uma leitora profissional", disse. Sempre muito critica exemplificou que entre viver e escrever, prefere viver por isso assume-se com um perfil de "mais leitora".



Foi a editora responsável pela publicação dos livros de Valter Hugo Mãe e José Luís Peixoto, dois autores portugueses bastante conhecidos atualmente.µ

"Possivelmente não me aventuro mais em romances", disse em maneira autocrítica. Escreveu Alguns Homens, Duas Mulheres e Eu, mas como lhe passam tantos romances pelas mãos, considerou não o voltar a fazer e a dedicar-se mais à poesia, às letras para fadistas e à literatura juvenil.

"Pai" do Vitinho no Salão do Livro

Para amanhã, pelas 14h, está marcada uma conferência com José Maria Pimentel, ilustrador e criador do personagem Vitinho. O luso-angolano publicou, no final de 2017, “O grande livro do Vitinho”, uma obra obrigatório para os fãs, na qual se conta a relação de 35 anos com o personagem que mandava as crianças para a cama, mas que tirava o sono ao seu criador.



Às 15h30, será David Machado, vencedor do Prémio da União Europeia para a Literatura 2015, com o romance “Índice Médio de Felicidade” quem estará à disposição dos visitantes.



Além do ciclo de conferências com escritores, inseridos no Salão do Livro, o Festival das Migrações, Culturas e da Cidadania é palco de múltiplas conferências e debates sobre os mais variados temas, como o Brexit ou os novos desafios da Europa.



Vanessa Castanheira