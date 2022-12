O filme "Aniki-Bóbó", a primeira longa-metragem de Manoel de Oliveira, assinala 80 anos da sua estreia. Umas estrelas desse filme foi Fernanda Matos, no papel de Teresinha. Foi o único papel da sua vida, que lentamente fizeram dela e da sua personagem a mesma pessoa.

A eterna Teresinha de "Aniki-Bóbó"

Luís Pedro Cabral O filme Aniki-Bóbó, a primeira longa-metragem de Manoel de Oliveira, assinala 80 anos da sua estreia, no cinema Éden, em Lisboa. Foi quase um pecado, uma obra que ao Porto pertence não ter estreado primeiro na sua cidade. Umas estrelas desse filme foi Fernanda Matos, no papel de Teresinha. Foi o único papel da sua vida, que lentamente fizeram dela e da sua personagem a mesma pessoa. Fernanda tem 92 anos. A Teresinha não tem idade.

A vida era tão simples, tão bela, num mundo a preto e branco, que só a juventude coloria, na sua inocente ilusão. Vigorava no país o Estado Novo. No Porto, aquele conservadorismo híbrido, que ainda hoje por ali deambula, a brincar às escondidas em heterónimos de casta. A Fernandinha cresceu nesse Porto 'dégradé', rude, belo, feito de ruas onde as pessoas se conheciam, gente que servia, gente que era servida, gente temente a Deus e ao regime, onde mundos diferentes coexistiam ao abrigo do destino, o grande doutrinador, entre o Douro e o cenário de uma paisagem campestre, como um Van Gogh remotamente enegrecido pelo impressionismo da indústria. Havia mais deveres do que direitos, mais proibições do que liberdades. Algo incompreensível, para uma criança.



Fernanda Matos cumpriu em Abril passado 92 anos. Tinha 11 quando uma estranha conjugação de astros fez com que uma substituta ocupasse o lugar da sua professora primária de música e de canto. Recebeu nessa idade uma herança que lhe mudou para sempre a vida, deixando-a eternamente no papel de uma menina. Um elixir mágico, imune ao tempo, que Fernandinha não podia adivinhar nem que dominasse os astros. A professora substituta era amiga da família de Manoel de Oliveira, que nessa altura era não mais do que um perfeito desconhecido, embora no porte não disfarçasse uma certa nobreza, que se confirmava no trato. Não era um homem do povo, como se costumava dizer, mas era um homem do Porto, o que o fazia da sua cidade e das suas pessoas. Onde estivesse, sabia estar.

A avó materna de Fernandinha, assim como a senhora sua mãe, eram ambas professoras primárias. Era hereditário esse talento, assim como a "mania de organizar soirées caseiras de teatrinho e de récita". Certo dia de Primavera, como num conto de adormecer, apareceram na escola dois cavalheiros, "muito simpáticos, muito educados". Desnecessário seria dizer que estavam numa operação de casting, pois ninguém fazia ideia do que isso era. Era mais ou menos como um exame fora do tempo, sendo que se dispensavam os professores, mas não a sua supervisão.

Fernanda Matos tinha 11 quando uma estranha conjugação de astros fez com que encarnasse o papel de Teresinha no filme Aniki-Bóbó. Fotos: Rui Oliveira/Contacto Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

À época, os professores eram credores de reverência e autoridade local. Com uma inexplicável excitação dentro do peito, os alunos foram alinhados fora da sala de aula, com esta transformada num palco. Lá de dentro, Fernanda ouviu estas palavras, que o tempo tornou num doce: "Ó Fernandinha, vens cá e trazes o teu livrinho. Abres onde quiseres e vais ler para estes senhores. A seguir vais recitar, está bem?" – recorda, como se já fosse um automatismo da sua mente.

Fernanda Matos recebeu-nos em sua casa, faz mais de um ano. A sua memória estava absolutamente límpida, da cor dos seus olhos verdes, gentis, algo da alma, próprio do Porto, do norte. Os senhores eram Manoel de Oliveira e António Mendes. "Eu sabia recitar. E ela (a professora) sabia que eu sabia. Depois pediu-me para cantar. E eu cantei". Os senhores ouviram-na com muita atenção, ouviram outros meninos e meninas e despediram-se com os melhores agradecimentos, devolvendo a escola à sua rotina, como se por momentos um capítulo da história contemporânea tivesse invadido as suas sebentas, para as deixar de novo em branco.

Tudo aquilo parecia não ter passado de um estranho acontecimento. Pensando bem, nem isso. Mal chegou a casa, contou "a coisa esquisita que havia acontecido". A mãe não achou estranho. "O pai não achou piada nenhuma". Como nos dias seguintes e nos outros nada aconteceu, deram o assunto por encerrado, embora o pai tivesse ficado com a mosca atrás da orelha. Por seu lado, Fernandinha, como toda a gente lhe chamava, tinha mais com que se preocupar: "Vinham aí as férias grandes. As férias grandes eram uma felicidade. Vivia todo o ano a pensar nisso".

Nunca tive aspirações de actriz, nem nada que o valha. Fernanda Matos

Não tinham passado mais que 15 dias do idílio, quando em casa receberam uma convocatória para a menina se apresentar no Palácio de Cristal. Acompanhada da mãe (o pai não precisava de saber), lá foram as duas, ao encontro de Manoel Oliveira e António Mendes, director de fotografia. Director de fotografia do quê? De um filme. Um filme? Um filme. Do cinema? Precisamente. E como se chamará esse filme? "Aniki-Bóbó", minha senhora. A mãe ficou pensativa. O título não era exactamente elucidativo. Quase de certeza que tudo isto não ia agradar ao chefe de família, mas isso ficava para depois.

Para orgulho da mãe, na presença de Manoel Oliveira e de António Mendes, a Fernandinha lá recitou outra vez, cantarolou mais um bocado. Depois disseram-lhe para fazer de conta que estava triste, depois para imaginar que estava contente, para que se pusesse pensativa, para que se enchesse de alegria, assim de repente, para que fizesse um ar de espanto, como se lhe oferecessem um presente. A seguir tiraram-lhe uma série de fotografias.

Mais uma vez, os senhores despediram-se delas, com um misterioso "até breve", que a Fernandinha soou como um daqueles "jingles que passavam na rádio", vendendo sonhos. Aliás, nem era bem um sonho o que ela tinha. Não sabia o que era o cinema, se não de ver. As personagens eram como pessoas do imaginário, a viver num mundo tão perto e tão longe. Mesmo ela, que era criança, com a mente povoada de fantasia, não era capaz de compreender a mecânica dessa magia. Por ser algo do improvável, não viram necessidade de contar ao pai esta experiência. Ficaria um segredo delas.

Um filme de verão

Até que um dia, Manoel de Oliveira bateu à porta da sua casa. Vinha sozinho, só trazia o charme. E, de cartão de visita, uma curta-metragem: "Entre Douro, Faina Fluvial", (1931). Na companhia de um chá e de toda a família, explicou que filme seria este e qual era o papel destinado a Fernandinha: o de Teresinha. A mãe não se pronunciou antes de se pronunciar o pai, que imediatamente se opôs-se à ideia. A mãe, com as suas subtilezas, contra-argumentou. Contrariado, o pai lá concordou, deixando avisos à navegação e conselhos à jovem actriz, vincando o alto-patrocínio da mãe, que teria de assumir responsabilidades, se fosse caso disso. Manoel de Oliveira tranquilizou-os, dizendo que a filha seria tratada como sua. Assim foi: "Durante as filmagens, o senhor Manoel Oliveira, um gentleman, levou-me sempre a almoçar com eles ao Hotel do Porto ou no Batalha. Era de uma gentileza inexcedível e com um sentido de humor subtil".

O tempo de filmagens, ocupou todo o Verão. "Um Verão muito quente. Quem me ensaiava, a mim e aos outros miúdos, era o senhor Manoel de Oliveira. Uma vez, quando estávamos a gravar junto às escadas do Hospital de Santo António, tivémos de repetir e repetir e repetir uma cena. Chamei-o à parte: 'Ó senhor Manoel de Oliveira, estou muito cansada. Acabou-se. Não faço mais nada do 'Aniki-Bóbó'". O realizador, com a sua lendária fleuma, respondeu assim: "Está bem, minha filha, vais para casa descansar e vamos pensar nisso".

Nessa altura, Fernandinha já não sabia bem quem era, pois o próprio Manoel de Oliveira já só a tratava por Teresinha, o que a deixava confusa e, às vezes, furiosa. Nesse dia, quando chegou a casa, contou à mãe a decisão de abandonar essa parvoíce de ser actriz. Com certeza que o pai não poderia estar mais de acordo, caso alguém lhe tivesse perguntado. A mãe foi cristalina: "Nem pensar. Não quero ouvir sobre isso nem mais uma palavra". Ainda hoje Fernanda Matos agradece estas palavras da mãe.

Fernanda Matos diz que o filme tinha "uma imensa ternura, uma inocência, muito própria do Porto". Fotos: Rui Oliveira/Contacto Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Fernanda Matos diz que o filme tinha "uma imensa ternura, uma inocência, muito própria do Porto". Fotos: Rui Oliveira/Contacto

O "Aniki-Bóbó" estreou no dia 18 de Dezembro de 1942, no Cinema Éden, em Lisboa. A estreia no Porto só aconteceu três semanas depois, a 11 de Janeiro de 1943, no São João Cine, no mesmo local onde tantas vezes tinham ensaiado falas de cenas. Nas gravações do filme, só por uma vez a Fernandinha teve de viajar para Lisboa, para filmar a cena em que Teresinha se encontra com Carlitos no telhado, uma das imagens que esta obra eternizou. "Essa cena teve de ser filmada nos estúdios da Tóbis. Para mim, foi uma verdadeira aventura. A minha mãe não podia acompanhar-me, fiz esta viagem com a minha tia, que era muito divertida. Levámos farnel e tudo", recordou Fernanda Matos, com os olhos em viagem. Quando fala do filme, não é no filme que ela mergulha, é na sua infância.

No dia da première, "estava muito nervosa". Não era a única: "O meu pai não queria ir à estreia nem por nada. Só dizia à minha mãe: 'mas como é que tu deixaste, como é que deixaste...' A mãe fazia de conta que não era com ela, sabendo que ia levar a água ao seu moinho". Lá foram os três, com o pai em modo rezingão, para o cinema, ver no grande ecrã da vida uma filha chamada Teresinha.

A maior parte da viagem foi silenciosa. O silêncio era como um calmante. Cada um, estava nervoso à sua maneira. A mãe quase explodia de ansiedade. O pai, era de arrependimento, congeminando em pensamento os piores cenários, com os olhos fulminantes, "felizmente" colocados na estrada. "Eu estava uma pilha de nervos, pois não fazia ideia de nada do que era o filme. O senhor Manoel de Oliveira nunca mostrava as filmagens". No São João Cine, a jovem Fernanda Matos foi acomodada ao lado das irmãs Meireles (Cidália, Milita e Rosália), famoso trio de grandes vozes da década de 40, conhecidas por "rouxinóis d'além mar". Só isso, já teria tornado inesquecível o momento.

Fotos antigas das gravações do filme "Aniki-Bóbó". Foto: Rui Oliveira/Contacto

A censura e o tempo

A crítica, sob o grosso manto da Censura, não podia ter sido pior. "O regime considerou o filme indecoroso, quase de pecado. Isso de namorar à janela, o roubo da boneca, um triângulo amoroso cujo vértice era eu. Eu, a Teresinha". Fernanda só encontrou então o que ainda encontra no filme, e já não tem conta as vezes que o viu, às vezes sozinha, com os filhos, com os netos, enquanto a sua vida lentamente desfiava: "uma imensa ternura, uma inocência, muito própria do Porto".

O "Aniki-Bobó", até pelo rótulo que lhe havia colocado a ditadura, foi de início mal-compreendido. Na rua, à sua passagem a "canalhada" gritava: "Aniki-Bóbó!!! Aniki-Bóbó!!!" Ela, a Fernandinha, detestava. A Teresinha, no vagar do tempo, deixou que Fernandinha retomasse a sua vida. Depois de completar o ensino primário, fez a admissão ao liceu e entrou no Carolina Michaelis. "Fiz aqui o ensino liceal até ao terceiro ano, depois passei para o Colégio Moderno. E ali completei o liceu. Sempre tive péssimas notas, diga-se de passagem". Nos passeios da sua vida, a caminho do liceu ou do colégio, acompanhava-a sempre um rapaz, que morava na vizinhança.

Um dia, o António deteve-a. Com um ar grave, como se fosse um crítico de cinema, declarou: "Vou pedir autorização ao teu pai para namorarmos". Comparado com o estrelato no "Aniki-Bóbó", parecia coisa pouca, "mas não era". Depois de assegurar-se se era essa a sua vontade e de tirar informações sobre a idoneidade e intenções do rapaz, teve de ser a mãe mais uma vez a entrar em cena, com a sua diplomacia de sombra.

Depois do beneplácito do pai, outra vez contrariado, "a minha mãe pôs-nos a namorar à janela, como no filme. Meu Deus... Eu cheia de vergonha". Com 19 anos, Fernanda Matos casou-se com António Grilo, que era estudante de engenharia. Fernandinha estava com a impressão que "o destino era ser dona de casa". E assim seria, se o marido e o pai não se desentendessem amiúde no negócio da família, uma fábrica, que nesse momento atravessava sérias dificuldades.

O casal teve de mudar-se para casa dos sogros, onde Fernanda Matos ainda reside. Os dois filhos nasceram e, com 30 anos, outra vez por um conjunto de coincidências, teve de mudar o seu destino. O médico de família, amigo da família como os médicos eram outrora, perguntou-lhe se ela estava contente com a situação de viver na dependência dos sogros. Era, claro, uma pergunta retórica, contendo a devida solução: "Pegas em ti, vais à Casa de Saúde da Boavista e vais inscrever-te no curso de enfermagem. Tens de ir agora porque as inscrições terminam hoje".

Fernanda Matos nem teve tempo de respirar. Tanto melhor. Não tinha de perguntar opinião a ninguém. Ali, sob os auspícios de freiras franciscanas, "fiz o curso geral de enfermagem". E assim a vida se recompôs. Anos depois, o marido tinha encontrado trabalho na Companhia Portuguesa do Cobre, o que o obrigava a muitas viagens, mais tarde como representante da Tito & Cunha – prestigiada empresa de tecidos de enxoval -, no norte. Entre filhos e trabalho, Fernanda não tinha mãos a medir. Às tantas, "dirigia quatro postos de saúde, nos serviços médico-sociais e ainda trabalhava pro bono na Casa de Saúde da Boavista". Quando começou a trabalhar fez a si própria uma promessa, que cumpriu escrupulosamente: "Quando fizer 60 anos reformo-me e vou aproveitar para viajar".

Quanto mais crescia a obra prolífera de Manoel de Oliveira (falecido a 2 de Abril de 2015, aos 106 anos), assim como o seu enorme prestígio, cresceu em simultâneo a estrela da sua primeira longa-metragem. Foi como se a Teresinha brotasse do tempo e a Fernandinha brotasse dela. "Nunca tive aspirações de actriz, nem nada que o valha". A Fernanda transformou-se na Teresinha, assim como a Teresinha se transformou na Fernanda, como se ambas soubessem ter sido aquele o único papel das suas vidas. E, com a tal generosidade tão própria do Porto, acrescenta: "O talento é todo do senhor Manoel de Oliveira. Mas tenho a certeza que a minha personagem se tornou, tal como o filme, imortal. Isso, já ninguém me pode tirar".

O realizador Manoel de Oliveira acompanhado pelos actores protagonistas do filme "Aniki-Bóbó", Fernanda Matos e Horácio Silva antes de um espetáculo de homenagem na Casa da Música em 2008. Foto: Estela Silva/Lusa

Toda a vida Fernanda Matos conviveu bem com a Teresinha, encontrando sempre tempo para corresponder às múltiplas solicitações que recebia, sempre que se assinalava uma efeméride do filme ou do seu realizador. Quando se reformou, tinha mais tempo para isso. "É sempre um enorme prazer para mim falar desse tempo, dessas memórias, que me são tão gratas. Nem todos têm o privilégio de se ver jovens no ecrã. Com o tempo, o que passa é o filme da vida". Às vezes dói na alma, noutras, alimenta-a, num estranho anacronismo. "Talvez seja uma coisa que só a idade nos consegue ensinar".

Teresinha continua a preencher os dias de Fernanda Matos. De vez em quando tem a impressão que é o filme que vive dentro dela em vez de ser ela dentro do filme. A sua casa, dá para o pátio de uma escola, como se o enredo do filme da sua vida a espreitasse constantemente lá fora. Quando ouve o "chilreio" das crianças no recreio ela vai à janela para observar a sua felicidade em estado puro. Era suposto ser segredo, mas pronto: "atiro-lhes sempre uns docinhos". Fernanda reencontrou uma forma de inocência, que só no tempo se reencontra. Ou num filme.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

