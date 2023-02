O Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, organizado pelo CLAE, regressa este ano à LuxExpo, em Kirchberg, com algumas novidades.

40ª edição do Festival das Migrações com novidades

Henrique DE BURGO O Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, organizado pelo CLAE, regressa este ano à LuxExpo, em Kirchberg, com algumas novidades.

Este ano, deixa de haver as habituais conferências marcadas para sexta-feira à noite.

O festival vai acontecer apenas no sábado e domingo, com horário de abertura às 12h. No sábado fecha à meia-noite e no domingo às 20h. Haverá também um novo espaço, "Village du Festival", que visa reforçar a participação cidadã.

Outra novidade é que em vez dos grandes stands de cozinha portuguesa, italiana e cabo-verdiana, a comida vai ser vendida apenas nos stands associativos. Ao todo haverá cerca de 400 stands, incluindo o da Rádio Latina e mais 18 stands lusófonos.

Para o salão do livro foram convidados Pedro Chagas Freitas, João Tordo e outros seis escritores lusófonos. No pavilhão ArtsManif vão estar expostas obras de sete artistas plásticos de língua portuguesa, haverá uma residência fotográfica e outra residência artística com vários lusófonos.

Na música, o grande concerto "African Vibes", no sábado, vai incluir a guineense Iragrett Tavares e o cabo-verdiano Flegon Oliveira.





