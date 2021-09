Depois de vários adiamentos, o novo filme do espião mais famoso do mundo chega às salas de cinema.

Cinema

'007: Sem tempo para morrer' estreia-se finalmente nos cinemas

Ana TOMÁS Depois de vários adiamentos, o novo filme do espião mais famoso do mundo chega às salas de cinema.

O novo filme da série James Bond, estreia-se comercialmente, esta quinta-feira, em várias salas de cinema mundiais, incluindo do Luxemburgo e de Portugal.

A chegada de '007: Sem Tempo Para Morrer', Cary Joji Fukunaga, ao grande ecrã é aguardada com particular expectativa, já que teve a sua estreia adiada por três vezes, tanto devido a problemas na produção como por mudanças no calendário de distribuição, devido à pandemia da covid-19.

O Grupo Arnold Kontz disponibilizou alguns carros Aston Martin, replicando os popularizados pelos filmes do 007, para o Kinepolis, como parte da estreia do novo James Bond. Foto: Alain Piron

Outro simbolismo é o facto de este ser o último filme da saga a ter Daniel Craig como protagonista, no papel do mítico agente secreto 007.

O ator despede-se da personagem, neste filme, depois de ter feito também 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012) e 'Spectre' (2015).



Além de Daniel Craig, '007: Sem tempo para morrer' conta, no elenco, com Rami Malek, o ator oscarizado pelo papel de Freddie Mercury, em 'Bohemian Rhapsody', com Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnear e Ana de Armas, entre outros.

Vários percalços até à estreia

Antes ainda da pandemia, o projeto do mais recente filme do 007 sofreu vários constrangimentos.

Em 2018, o realizador britânico Danny Boyle ('Trainspotting', 'Slumdog Millionaire') desistiu de fazer o filme, por divergências artísticas com a produção, o que afetou o plano de filmagens.

3 Foto: Nicola Dove/Universal Pictures/d

Foto: Nicola Dove/Universal Pictures/d Foto: Nicola Dove/Universal Pictures/d Foto : AFP





Danny Boyle acabou por ser substituído pelo realizador norte-americano Cary Joji Fukunaga, conhecido pela direção de séries como 'True Detective' e 'Maniac', a quem os produtores elogiaram a "versatilidade e a inovação", cita a agência Lusa.

O último filme da saga, 'Spectre', de 2015, foi dirigido por Sam Mendes.





