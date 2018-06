Bom tempo, uma esplanada convidativa, vista para o rio Sûre, uns bons petiscos, cerveja fresca, uma carta de vinhos simpática, écrans de televisão e uma equipa motivada, são os principais ingredientes para vibrar nas ‘soirées deste mundial de futebol do bar ST Liborius em Echternach (margem alemã).

Vibre com o futebol em Echternach

“Para os nossos clientes que venham assistir aos jogos do mundial preparámos, para além dos 2 écrans de televisão (um na esplanada e outro no interior do bar), umas tapas e petiscos como hotdogs, sandwiches variadas, tostas mistas, que podem acompanhar com uma cerveja fresca (vários tipos), ‘mojitos’, ‘portorito’ (mojito com vinho do porto) gins e todo o tipo de sumos”, explica entusiasmado Tony del Prete, proprietário do St. Liborius.

Aberto recentemente e situado estrategicamente em ‘cima’ do rio Sûre (ponte de Echternach, do lado da Alemanha), o St Liborius vai estar aberto todos os dias, a partir de 14 de junho, entre as 10h e as 6h para transmissão de todos os jogos do mundial.

Outra das particularidades deste bar é o facto de a cozinha estar sempre aberta durante o dia, para petiscar num final de tarde, com o tempo quente, numa bela esplanada com vista para o rio.

Patrícia Marques





Bollendorfer Straße 1, 54668 Echternacherbrück

T.: +49 6525 9343945

Facebook: St. Liborius

