O restaurante Wasabi é um espaço gastronómico único que consegue marcar as papilas gustativas para sempre. Cores e odores perfumados são misturados suavemente e todos os pratos são preparados pelo artista de cozinha asiática e grande especialista da culinária japonesa e sushi, o mestre da cozinha asiática, Wing Cheong.

Conteúdo Patrocinado 2 min.

Viagem asiática gastronómica em Moutfort

Situado em Moutfort, a 10 minutos de Remich e a 15 minutos da capital, o Restaurante Wasabi tem uma clientela internacional e surpreende quem o visita pelo conceito diferente: uma clara aposta na cozinha fina chinesa, na decoração aprimorada dos pratos e na decoração elegante e moderna do espaço.



Os pratos são concebidos pelo chefe de cozinha Wing Cheong ao mais ínfimo detalhe e rigor. O cuidado colocado na apresentação e decoração criativa dos pratos, faz desta casa uma ode à cozinha asiática.

O restaurante Wasabi mantém a nova ementa desde outubro que inclui novidades: “Temos mais variedade de sushi e também alguns pratos novos feitos com molho de alho preto, muito utilizado no Japão, como os pratos de Shaguo. Nas carnes também temos variedades como o bife de carne de vaca com molho de alho preto ou os ‘scampis’ com molho de alho preto. Outra das novidades é o fondue asiático com frutos do mar e de carne mista para duas pessoas, com dois molhos à escolha e onde a pessoa pode cozinhar livremente a sua carne e o marisco”, explica Fátima Fernandes.

O restaurante Wasabi muda todas as semanas de prato do dia. Aqui ficam algumas das iguarias servidas diariamente que são de fazer crescer água na boca: como entrada, o restaurante pode servir uma sopa picante ou croquetes Primavera ou ainda um prato de sushi e, como prato principal, carne de vaca frita com molho de chili e limão ou galinha de caril e coco ou ainda os ‘Dim Sum’ mistos. Na sobremesa a “Surpresa Wasabi” é deliciosa.

“Quanto à variedade de sushi, o meu marido prepara o sushi com muito amor, e para quem não gosta de peixe cru também temos outro tipo de sushis sem peixe”, salienta Fátima explicando que há pessoas que não gostam de peixe cru e por isso o restaurante tem outras variedades.

Outro dos pontos fortes do restaurante são os famosas ‘Dim Sum’, que são raviolis cozidos a vapor. “Somos conhecidos pela enorme variedade de ‘Dim Sum’, de fabrico próprio, que são as entradas tipicamente chinesas, muito conhecidas na China (de Hong Kong) e também no Japão. O restaurante também tem o menu Thai composto por sopa tailandesa (com camarão), bacalhau à façon Thai e a sobremesa “Surpresa Wasabi”, adianta Fátima.

Na carta de vinhos podemos também observar alguns vinhos portugueses de qualidade. O espaço organiza jantares para grupos e dispõe de uma pequena sala japonesa para pequenos grupos.

Aberto todos os dias das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h00, a cozinha fecha às 22h. Fechado aos domingos e às segundas-feiras. Aconselha-se reserva de mesa ao fim de semana e na época festiva. O restaurante vai estar encerrado de 24 a 27 de dezembro e no dia 31 de dezembro, mas no último dia do ano aceita encomendas para fora (até às 15h). Fechado também a 1 de janeiro, reabrindo a 2 de janeiro.

Patrícia Marques

104, route de Remich,

L-5330 Moutfort

www.wasabi.lu

T.: 35 72 81

Facebook: Wasabi Restaurant Moutfort – Luxembourg