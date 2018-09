Como acontece todos os anos desde 1976, a associação humanitária Kolping em colaboração com o CIRP (Centro de inserção e reinserção profissional) organizam mais uma grande recolha de vestuário usado em todo o Grão-Ducado.

Um gesto solidário com a roupa que já não usa

Nas últimas semanas, recebeu na sua caixa de correio um saco amarelo e outro laranja com as informações sobre o que pode colocar dentro dos mesmos.

A recolha dos sacos amarelos está agendada para a manhã de sexta-feira dia 21 de setembro. Os sacos laranja serão recolhidos no sábado dia 22/9 em todas as comunas do país, exceto nas localidades de Rambrouch , Bertrange e Kehlen que anteciparam a recolha para amanhã quinta-feira dia 20. Em Diekirch e Ettelbruck a recolha dos dois sacos será efetuada no sábado a partir das 13 horas.



Por forma a evitar roubos ou vandalismo é aconselhável meter os seus sacos à porta apenas a partir das 8h30 do dia da recolha.

Caso os sacos não sejam suficientes para a quantidade de roupa que pretende reciclar pode coloca, tecidos, peças de vestuário couro ou calçado em caixas de cartão devidamente fechadas.

Como acontece já há 44 anos, os benefícios angariados servirão para financiar ações de solidariedade social tanto nível nacional e como internacional e financiar postos de trabalho de inserção ou reinserção profissional no Luxemburgo.