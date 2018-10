No âmbito do décimo nono aniversário, celebrado em setembro, o restaurante optou por renovar a sua decoração com um regresso às origens. Um espaço mais identificado com Portugal, que se estende à ementa. Entrevista com Marco Anacleto, 38 anos, responsável de compras do restaurante.

Tradição à mesa

Porquê esta renovação agora?

Com o tempo é necessário renovar a imagem e a ideia é ir preparando aos poucos o vigésimo aniversário. A última vez que o fizemos foi há cerca de 5 anos. É sobretudo numa perspetiva de melhorar o serviço e apostar naquilo que sabemos fazer melhor: a gastronomia portuguesa.

O alvo é a clientela portuguesa?

O nosso alvo é, sem dúvida, a clientela portuguesa. No entanto, hoje em dia, a gastronomia portuguesa de qualidade tem um mercado que vai além-fronteiras. Contamos também com uma clientela “internacional”, que vem, muitas vezes, por intermédio de clientes portugueses.

Os preços não são proibitivos para uma grande parte da clientela portuguesa?

Não, os pratos do dia, com sopa ou entrada à escolha, custam apenas 10,80€. Não são mais caros do que na maioria dos restaurantes. Numa cozinha como a portuguesa, com ingredientes que são cada vez mais caros, não é fácil manter os preços tão baixos, mas temos conseguido manter uma relação qualidade-preço muito competitiva. O nosso público-alvo não é apenas o segmento médio-alto. Temos uma clientela de vários estratos sociais e de diferentes nacionalidades.

Quais são os pratos mais procurados?

O nosso leitão à Bairrada, assado em fornos próprios, é muito apreciado por portugueses e estrangeiros. Mesmo ao fim-de-semana, há muita gente que encomenda um leitão assado para levar. Mas o prato com mais saída neste momento é o bacalhau. Tanto junto dos portugueses como dos estrangeiros. As cataplanas e as espetadas também têm muita saída.

O aumento do turismo teve impacto na procura?

Bastante, sobretudo nos pratos de bacalhau. A maioria dos clientes estrangeiros quando aqui vem pede os pratos que provou em Portugal.

Já chegamos às sete toneladas de bacalhau num ano. Servimos boas postas de 500 gramas e o cliente, independentemente da nacionalidade, reconhece a qualidade da nossa cozinha.

E em relação ao vinho?

Tal como acontece com a gastronomia, Portugal hoje é reconhecido pelos seus excelentes vinhos e por uma relação qualidade-preço muito interessante. Procuramos ter uma escolha o mais alargada possível de vinhos de várias regiões, com destaque para os do Douro e do Alentejo. Ao todo, são mais de 100 referências com garrafas que vão dos 15 euros aos 600 euros.

Foi necessário fazer adaptações na ementa para satisfazer a clientela estrangeira?

Não, somos um restaurante de gastronomia tradicional portuguesa e é isso que os clientes procuram quando aqui vêm. É óbvio que vamos atualizando e introduzindo algumas novidades na nossa ementa, como os pratos vegan e vegetarianos, mas não queremos perder a nossa identidade. Aliás, notámos uma procura cada vez maior pelos pratos mais típicos, como o arroz de cabidela, as migas, as açordas. Será talvez o tal impacto do turismo que já referimos anterioremente.

Vegetariano e português não é um contrassenso?

É uma opção que tem a ver com hábitos alimentares que vão evoluindo e que, naturalmente, procuramos acompanhar. E também a pedido de várias pessoas com quem conversámos e gostavam de acompanhar amigos ou familiares nas “jantaradas” no Lisboa II e não o podiam fazer por não comerem carne nem peixe. Em Portugal há cada vez mais oferta de pratos vegetarianos e vegan. Não é um fenómeno exclusivo dos outros países e queremos mostrar que também é possível confecionar pratos típicos sem carne e sem peixe. Pode chocar algumas pessoas, mas um prato de legumes à Brás continua a ser português, ou não?

Bem, confesso que acrescentando o “à Brás” já soa melhor. Mas ainda assim acho que prefiro a francesinha…

Também já temos uma francesinha sem carne. Mas leva bacalhau…







Prato do dia a 10,80€

Destaques da nova ementa

O Trio de bacalhau

(Brás, Braga e Lagareiro)

O Massada de tamboril

e de gambas

O Espetada de polvo

O Cataplana Terra e Mar

O Francesinha de bacalhau

O Franguinho à Lisboa





Concurso de aniversário

O Lisboa II organiza um concurso que se prolonga até ao final do ano com a possibilidade de ganhar 1 leitão, 1 jantar para duas pessoas no valor de 100 € ou 1 caixa de espumante. Para participar, basta preencher um questionário que fará parte de uma tombola a ser sorteada a 2 janeiro. É uma forma também de convidarmos os nossos clientes a avaliarem a qualidade do nosso restaurante e darem sugestões.

Espaço

No rés-do-chão, o Lisboa II tem à disposição um espaço de restauração com capacidade para 40 pessoas, que pode ser reservado para refeições de negócios, e outro de café para cerca de 30 pessoas, equipado com três ecrãs com transmissão dos canais portugueses.

No andar de cima, o restaurante conta um vasto espaço com capacidade para cerca de 100 pessoas.

No exterior, a esplanada coberta e aquecida para as noites mais frescas tem capacidade para 36 pessoas.

Qualquer uma das salas, inclusive a esplanada, pode ser reservada para a realização de eventos, desde os aniversários, comunhões a festas de empresas.





Contactos:

Restaurant Lisboa II

90, dernier Sol, Bonnevoie

info@restlisboa.lu

FB: Restaurant Lisboa II

Instagram: @restaurante.lisboa2

www.restlisboa.lu

T.: 26 48 18 80

Horários de funcionamento: de segunda a domingo 11:30 – 14:30 e 18:30 – 22:30

Bar: das 8:00 às 1:00

Estacionamento disponível: parque subterrâneo junto à piscina de Bonnevoie.





