A Brita Constructions efetua todo o tipo de trabalhos de construção e de renovação. Desde extensões de salas, renovações de espaços, trabalhos de carpintaria, de eletricidade, pavimentos variados (parquet, ladrilhos), tetos falsos, até às cozinhas ou casas de banho chave-na-mão e pintura dos espaços, a Brita Constructions apresenta soluções variadas para a sua casa ou escritório.

Serviços de renovação de A a Z

A Brita Constructions efetua todo o tipo de trabalhos de construção e de renovação. Desde extensões de salas, renovações de espaços, trabalhos de carpintaria, de eletricidade, pavimentos variados (parquet, ladrilhos), tetos falsos, até às cozinhas ou casas de banho chave-na-mão e pintura dos espaços, a Brita Constructions apresenta soluções variadas para a sua casa ou escritório.

A liderar uma equipa portuguesa no escritório situado em Esch-sur-Alzette, profissional e conhecedora do ‘métier’, o empresário Fábio Neves não tem tido mãos a medir para os pedidos que chegam diariamente à empresa. Com formação em marketing e em construção, Fábio Neves fala 8 línguas e a satisfação do cliente é uma das suas principais preocupações.

O empresário Fábio Neves e a esposa Brigitte Tavares O 'antes' e o 'depois' de um trabalho de construção/renovação

“Faz dois anos que criei a marca Brita Constructions e passámos por tempos difíceis, mas com muita atitude e perseverança, a empresa apresenta atualmente ativos muito positivos. Brita Constructions significa flexibilidade, inovação e, acima de tudo, resultados”, explica Fábio Neves.

A esposa Brigitte Tavares, engenheira de construção civil e do ambiente, dá um forte apoio a Fábio Neves na gestão e concretização dos projetos da empresa. O empresário conta com mais de 50 colaboradores no exterior, entre os quais engenheiros, técnicos, encarregados de pessoal, chefes de equipa e operários. “A nossa equipa de construtores experientes e criadores dinâmicos realiza os desejos específicos dos nossos clientes. Seja uma residência de sonho ou um estabelecimento comercial, a Brita Constructions tem as competências, os conhecimentos e os talentos para atender às suas expectativas”, refere Fábio.

No website da Brita Constructions é possível ver o ‘portfolio’ de trabalhos e intervenções da empresa nas mais diversas áreas da construção e da renovação. Através das fotos do “antes” e do “depois” é possível observar o poder de execução, o nível de rigor e o profissionalismo da Brita Constructions.





Na assinatura de um contrato de renovação até ao final do mês de maio

(para trabalhos a começar em setembro),

redução de 6% no valor total do contrato.

Patrícia Marques





Contactos:

Brita Constructions, 5a, rue du Stade L-4325 Esch-sur-Alzette



T.: 27 51 85 28



GSM : 621 259 823



Email: contact@britaconstructions.com

www.britaconstructions.com

Facebook: Brita Constructions

Horários: segunda a sexta das 8h às 18h. Ao sábado sob marcação.

