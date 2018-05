O franchising espanhol de marca de vestuário feminino ‘Koker’ acaba de se instalar no Grão-Ducado, mais precisamente na Galeria Brasseur, em plena capital luxemburguesa. Para celebrar a inauguração, a loja oferece grandes descontos até ao dia 3 de junho a todos os seus clientes.

‘Semanas Fashion’ de grandes descontos

O franchising espanhol de marca de vestuário feminino ‘Koker’ acaba de se instalar no Grão-Ducado, mais precisamente na Galeria Brasseur, em plena capital luxemburguesa. Para celebrar a inauguração, a loja oferece grandes descontos até ao dia 3 de junho a todos os seus clientes.

Susete e Bruno Simões é o simpático casal português que decidiu apostar num novo negócio, resolvendo abrir a primeira loja Koker, do conhecido franchising espanhol, no Luxemburgo.



Fachada da loja Koker situada na Galeria Brasseur, na Grand-rue na capital (em frente à Nespresso) Fotos: Patrícia Marques

“Foi amor à primeira vista quando vimos pela primeira vez algumas lojas da Koker, em Toledo, Espanha. A marca rege-se por critérios de qualidade, aliada a um design bem atrativo e a preços muito acessíveis. Aliás, a peça de valor mais elevado que temos ronda cento e doze euros e a mais barata doze euros, e estamos a falar de coleções bem ‘fashion’, distanciando-se dos preços habitualmente praticados no Luxemburgo por outras lojas de vestuário feminino”, explica Susete Simões.

A moda Koker é uma moda muito feminina, que transpira frescura e jovialidade. A pensar no bom tempo que já bateu à porta, e para combater o ‘cinzentismo’ do país, a loja disponibiliza às clientes peças bem leves, coloridas e alegres (tendo também peças monocromáticas), que inclui casacos para as noites mais frescas e mesmo vestidos para uma ocasião especial.

A pensar num ‘estilo casual’, a loja Koker disponibiliza uma variedade imensa de peças de vestuário, malas, calçado e bijuteria que permite ‘construir’ vários estilos: um ‘look casual chic’ para uma mulher mais executiva no seu dia-a-dia de trabalho ou para ir mais elegante a um cocktail; um estilo mais ‘casual’ para uma mulher moderna que vai jantar com os amigos ou vai ao teatro, e por fim um estilo de mulher mais descontraído que se adequa muito bem ao fim de semana.

Apostada em manter-se atualizada com as novidades das coleções da marca internacional, a loja oferece às suas clientes uma moda feminina ‘low-cost’ de qualidade. “Esperamos as nossas clientes nos dois pisos da loja, com um atendimento personalizado e algumas surpresas nas ‘Semanas Fashion’. Temos sobretudo uma moda feminina para todas as idades e todos os tamanhos, dado que a maioria das peças é de tamanho único, o que é perfeitamente adaptável a todas as nossas clientes”, conclui Susete Simões, entusiasmada.







Não perca as “Semanas Fashion” da Koker

De 23 de maio a 3 de junho

Descontos fabulosos

Galerie Brasseur na Grand-rue

(estacionamento mais perto: parking ‘Théâtre des Capucins’)

Surpresas para os clientes

Patrícia Marques





Koker. Galeria Brasseur, 36-38 Grand-rue, 1660 Luxemburgo (em frente à Nespresso)

GSM: 691 576 189

Facebook: KOKER LUX

e-mail: luxkoker@hotmail.com

Horários: todos os dias das 10h às 18h, exceto aos domingos.

