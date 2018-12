Situada em pleno centro de Esch-sur-Alzette, a agência Foyer Pedrosa & Nunes distingue-se pela consultoria personalizada e o serviço profissional ao cliente, em todos os ramos de seguros, crédito automóvel e poupança-habitação

Seguros de todos os ramos

Situada em pleno centro de Esch-sur-Alzette, a agência Foyer Pedrosa & Nunes distingue-se pela consultoria personalizada e o serviço profissional ao cliente, em todos os ramos de seguros, crédito automóvel e poupança-habitação

A agência oferece a gama alargada de produtos do grupo Foyer que permite satisfazer todas as necessidades dos clientes e oferece soluções personalizadas em termos de seguro, previdência e poupança.

“Estamos ao lado do cliente em cada etapa importante da sua vida e ajudamo-lo a realizar os seus sonhos: na compra do seu carro, pensão da sua família, planeamento da sua reforma e também ajudamos os nossos clientes em termos fiscais (declaração de imposto), esclarece Fernando Pedrosa, que gere os destinos da agência há quase 20 anos.

A agência Foyer Pedrosa & Nunes, pode constituir uma preciosa ajuda na hora de pensar em fazer um seguro, seja qual for o ramo. “Temos um aconselhamento personalizado e contínuo ao cliente, em todos os projetos do nosso cliente. Se necessário deslocamo-nos ao domicílio e tratamos de tudo. Prestamos serviço em todo o país servindo o cliente com os melhores produtos de seguro automóvel, seguro de saúde, poupança habitação e inclusive crédito automóvel, estamos cá para encontrar uma solução!”, adianta Sérgio Nunes, mediador de seguros.

“Estar à disposição do cliente, aconselhando e compreendendo as suas necessidades e interesses, construindo uma relação de confiança e proximidade a longo prazo é a nossa motivação permanente”, acrescenta Fernando Pedrosa.

Devido à dificuldade e multiplicidade de línguas no país, a agência apoia o cliente inclusivamente nos processos administrativos, como por exemplo, a elaborar um curriculum vitae, a redigir uma carta, etc. A agência Foyer Pedrosa e Nunes tem uma parceria com a agência imobiliária ImmoAssur, gerida por Carla Pedrosa, que nasceu de muitos pedidos de clientes da Foyer Pedrosa e Nunes, que solicitavam um complemento de serviço ‘imobiliário’. “Damos total apoio no processo de compra ou venda do imóvel, assim como no crédito”, esclarece Carla Pedrosa.

Patrícia Marques

Agence Foyer Pedrosa & Nunes

2, rue Boltgen

L-4038 Esch-sur-Alzette

Tel.: + 352 26 53 06 70

pedrosa@agencefoyer.lu

FB: Fernando Pedrosa (Agence Pedrosa e Nunes – Foyer)