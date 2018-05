Saúde & Bem-Estar

Mesmo com a chegada dos dias mais longos, quantas vezes dizemos para nós mesmos que ‘o dia deveria ter 48 horas em vez de 24 horas’? Efetivamente as pessoas ativas, independentemente das atividades que exercem, quer trabalhem num escritório, num estaleiro de construção ou ainda num restaurante, podem sofrer de stress, uma reação psicofisiológica que, segundo os especialistas, ‘surge em resposta a um estado de tensão agudo ou crónico’. Os efeitos no organismo vão além dos problemas emocionais, por isso tão comumente se diz “o trabalho mata”, o que não é apenas uma força de expressão pois o stress pode diminuir consideravelmente os níveis de produtividade de uma pessoa e conduzir mesmo a um estado de depressão.

Denominada a ‘doença do Século XXI’, o stress deriva de um estado de ansiedade que pode ser minimizado recorrendo ao apoio de especialistas de saúde e bem-estar. Precisamos da sua ajuda para tratar de casos de depressão, dores de cabeça ou enxaquecas crónicas, estados de fadiga e outros sintomas que o designado stress origina (ver anúncios na página seguinte).

A SY Therapy é um centro de saúde e bem-estar que o pode ajudar. Situado em Bissen, a 30 minutos da capital luxemburguesa, a SY Therapy conta com uma equipa de jovens profissionais portugueses, massagistas e especialista em sofrologia que podem aconselhar o cliente no tratamento mais indicado a seguir. Com abordagens inovadoras como o pacote ‘massagem relaxante + sessão de sofrologia’, ou ainda a massagem ‘aqua-relax’ (dentro de uma piscina de água aquecida), está sempre em boas mãos. São momentos de puro relax que ajudam a combater as tensões do dia a dia e a atenuar distúrbios musculoesqueléticos. Entre os vários serviços prestados disponibilizam também sessões de reiki e massagem com pedras quentes. Todas as informações e serviços são consultáveis em www.sy-therapy.lu ou na página de Facebook “Sy Therapy Luxembourg”.

A loja Lado Violeta acabou de inaugurar no Grão-Ducado a primeira loja deste franchising (já existente em Portugal), e instalou-se em Dudelange. Vera Oliveira disponibiliza aos seus clientes sessões de massagem relaxante e organiza uma série de workshops de astrologia, tarot, reiki e numerologia, juntamente com Cristina Gomes, que se desloca de Portugal regularmente. A loja, com uma decoração cuidada em tons violeta, vende igualmente uma seleção de produtos esotéricos como velas, incensos, pedras preciosas, etc. Mais informações na página de Facebook da loja “Lado Violeta – Astrologia e Tarot (Dudelange, Luxembourg)”

Desfrute da ‘idade de ouro’

Serviços e produtos para Seniores

Depois de uma vida de trabalho todos ansiamos pelo conforto da reforma. Para que desfrute do melhor que os anos de ouro têm para lhe oferecer, prepare-se para fazer face a esta nova fase e assim vivê-la da melhor forma. Fomos à procura de serviços e atividades reservados à bela ’idade de ouro’ no Grão-Ducado e encontrámos iniciativas bastante interessantes (ver anúncios nesta página).

O sítio www.luxsenior.lu do Ministério da Família, da Integração e da Grande Região oferece uma ampla gama de informações destinada à terceira e quarta idade, aos seus entes queridos e aos profissionais que os rodeiam.

O Guia Prático para Idosos, editado pelo Ministério da Família, Integração e Grande Região, é uma ferramenta prática para os idosos e suas famílias encontrarem rápida e eficientemente todas as informações no campo das ofertas de serviços de assistência e cuidados, da formação e do lazer.

Por sua vez, a Päiperléck sarl, apoio e cuidados ao domicílio, com sede administrativa em Gonderange, é uma empresa familiar credenciada pelo Ministério da Família, da Integração e da Grande Região e comparticipada pela CNS. A Päiperléck tem oito residências e lares para seniores espalhados pelo país (consultar www.paiperleck.lu). Desde 2017 oferecem ao cliente o novo serviço "Nuets Päiperléck” - Cuidados Paliativos durante 7 dias por semana", através do telefone 28 800 300.

A Thyssen Krupp é uma empresa de elevadores internacionalmente reconhecida que desenvolveu um elevador especial para os seniores, com dificuldades em subir escadas, que cumpre um duplo requisito. Em primeiro lugar demográfico, pois existem cada vez mais idosos e que vivem mais tempo. Em segundo lugar, porque a maioria das pessoas prefere passar o maior tempo possível em casa. A instalação de um elevador permite, portanto, que permaneça em casa mais tempo, com os seus entes queridos e no seu ambiente familiar. Este elevador é acessível a todas as pessoas pois é comparticipado pela CNS, com base numa opinião médica e um estudo do Seguro de Dependência.

Pense mais em si! Procure as atividades que lhe dão mais prazer e relaxe. Tenha um bom fim de semana.

Patrícia Marques

