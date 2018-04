Restaurante bistrot de sucesso em Howald

Costuma-se dizer que um restaurante muito movimentado é bom sinal. A brasserie Pic Pic é um exemplo que confirma a regra.

Costuma-se dizer que um restaurante muito movimentado é bom sinal. A brasserie Pic Pic é um exemplo que confirma a regra.

O restaurante une a descontração e o serviço informal de bistrot com o requinte gastronómico. Com uma oferta muito variada e com uma decoração ‘urban’ e ‘casual’, este espaço é, sem dúvida, um excelente local para uma rápida escapada para almoçar na zona de Howald, na capital. Mas com uma condição: se não quiser ficar à espera de mesa, telefone a reservar.



Bastante conhecido pela variedade de hamburgers, sendo de salientar o “Eder” em homenagem ao herói do futebol no Euro, o Pic Pic tem sempre à escolha 3 pratos do dia e duas entradas. A cozinha é bastante variada, com fusões originais da gastronomia portuguesa e francesa, sem esquecer algumas especialidades tradicionais da região.

As francesinhas também são uma especialidade da casa, ou não fosse o proprietário João da Costa, natural do norte de Portugal. Aberto já há 12 anos, o Pic Pic tornou-se também um ponto de encontro à noite num ambiente completamente diferente daquele que encontra ao meio-dia. Ao jantar, a atmosfera é sobretudo relaxante e mais intimista, propicia a saborear alguns dos pratos mais caseiros, o arroz de tamboril, a açorda de bacalhau e de camarão, a sapateira recheada ou as gambas com alho.

As noites temáticas tornaram-se também um hábito para quem conhece esta casa, desde as soirées ‘foot’, com transmissão dos principais jogos em ecrã gigante, que no verão podem ser acompanhadas de sardinhada, às noites de fado ao vivo, com um bacalhau à casa, ou ainda um espetáculo de sevilhanas, com uma paella no menu.

Outra das particularidades desta casa é o facto de a cozinha estar sempre aberta, mesmo entre as refeições, para petiscar umas pataniscas de bacalhau, uma tábua de tapas ou a famosa tarte flambée.

Aberto de segunda a sexta feira, das 10h às 23h. Cozinha aberta das 12h às 22h. Encerra ao fim de semana.





Contactos:



T.: 26 29 62 61

15, Rue des Silas, Howald

Facebook: Pic Pic Tapas Bar

