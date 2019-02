Inaugurado recententemente e com novo visual o Restaurante Pizzeria Auberge du Lac situado na EN10 em Macthum,é gerido pelo português Belmiro Cunha da Silva.

Requinte e ambiente familiar à beira-rio

Natural de Amares (Braga) chegou ao Luxemburgo em 1999, com a idade de 15 anos e foi neste espaço que fez a sua aprendizagem.No seu currículo consta formações na área ao lado de grandes nomes da cozinha internacional, entre eles René Mathieu (detentor de 1 estrela Michelin ). Em 2013 foi convidado paa ocupar o lugar de chefe de cozinha num restaurante no edifício da Philarmonie Luxembourg , tendo regressado à “casa mãe” ( Auberge du Lac) para assumir a gerência do espaço. É num ambiente familiar que aqui pode desgustar o melhor da cozinha francesa, luxemburguesa e italiana e mais recentemente a introdução de pratos de polvo. Em breve o popular “bacalhau à lagareiro” estará disponível na ementa .

Desde sempre frequentado por uma forte clientela luxemburguesa,o restaurante Pizzeria Auberge du Lac continua a oferecer-lhe alguns pratos típicos da região, tais como o "Friture de la Moselle", torta fina de Saint Jacques e Scampis, tartare de carne com ovo cozido e molho de trufas, gratinado de peixe e frutas do mar, bife angus com batata frita caseira e legumes,massas frescas confeccionadas no local (trio de massa combinazione, lasanha,trio de raviolis) e pizzas confeccionadas em forno de lenha, para degustar no local ou para levar para casa.

Os vinhos, seleccionados com saber,são provenientes da região da Moselle,França, Itália e Portugal ( Alentejo e Douro).

Na primavera, será inaugurado o espaço de esplanada, com uma vista soberba sobre o rio.

RESTAURANTE PIZZERIA AUBERGE DU LAC

77, Route du Vin

L- 6841- Macthum

T.: +352 750253

info@restaurantaubergedulac.lu

www.restaurantaubergedulac.lu

Facebook restaurantauberdulacmacthum

Quinta a Domingo e feriados : 12h00-14h30 / 18h00-21h30

