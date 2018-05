O seu computador não arranca? Está muito lento? Deixou cair café no teclado? Tem medo de perder os seus dados? Tem um vírus informático? Problemas com a Internet ou com o Wifi? Partiu o ecrã do seu telemóvel? Ou deixou-o cair na água? A PC Express dá uma resposta rápida e eficaz a estes e outros problemas. Uma jovem equipa portuguesa espera por si em Strassen para o ajudar.

Reparação de computadores e telemóveis

O seu computador não arranca? Está muito lento? Deixou cair café no teclado? Tem medo de perder os seus dados? Tem um vírus informático? Problemas com a Internet ou com o Wifi? Partiu o ecrã do seu telemóvel? Ou deixou-o cair na água? A PC Express dá uma resposta rápida e eficaz a estes e outros problemas. Uma jovem equipa portuguesa espera por si em Strassen para o ajudar.

Cansados de trabalhar na área da restauração no Luxemburgo, Cátia Freitas e Filipe Ramos, resolvem ‘embarcar’ na aventura empresarial de Marco Freitas, técnico de informática profissional, que já fazia reparações de computadores e arranjos de telemóveis a pedido de muitos colegas e amigos, e resolvem lançar a Pc Express em 2012.



4 Esq p/ dta: Marco (gerente e técnico de informática), Cátia (administrativa e atendimento cliente), Filipe (técnico de telemóveis) Fotos: Patrícia Marques

Com uma preocupação pela satisfação do cliente, pela transparência e atendimento eficiente ao público, a PC Express aconselha o cliente na hora de comprar um computador e pode encomendar diretamente o produto, de acordo com as preferências e necessidades do próprio utilizador.

“Não há cliente nenhum que saia daqui da loja sem um antivírus instalado, após a reinstalação do sistema. Este é um serviço mais valia que oferecemos ao cliente”, explica Marco adiantando que é fundamental o apoio e aconselhamento técnico ao cliente.

“Outra situação recorrente acontece por exemplo quando a pessoa deixa cair liquido, um café ou um chá no teclado, o que acontece tantas vezes. Ao invés de entrar em pânico, a primeira coisa a fazer é virar o teclado do laptop ao contrário para evitar que o liquido passe do teclado para dentro da ‘motherboard’ do computador, podendo danificá-lo”, esclarece Marco.

Uma das avarias mais solicitadas à Pc Express é a lentidão e o aquecimento dos computadores. “Por vezes a lentidão de um computador deve-se à acumulação de pó no sistema de ventilação. Com o equipamento apropriado, limpamos a ventilação diminuindo a temperatura e aumentando o desempenho. Também pode ser um problema no disco rígido e ao substituir por um disco SSD, a velocidade pode aumentar até 10 vezes”, clarifica Marco.

A Pc Express oferece um dos melhores serviços de reparação de smartphones (telemóveis) e tablettes. Especializados em iPhone e Samsung fazem a substituição de ecrãs partidos em 30 minutos e trocam as baterias em 10 minutos, usando peças originais.

O que destaca a Pc Express é o serviço de reparação de smartphones e de computadores profissional, eficaz, transparente e honesto para o cliente. Todas as reparações têm uma garantia e um suporte ao cliente.

Até ao final de maio

10% de desconto nos valores de reparação (em www.pcexpress.lu)

de computadores e telemóveis.

Mencionar “Contacto” para usufruir da promoção.

Patrícia Marques

Pc Express. 234 Route d'Arlon, 8010 Strassen.

GSM: 621 410 435 T.: 26 11 93 32 / e-mail: support@pcexpress.lu

www.pcexpress.lu

Facebook: Pcexpress.lu

Horários: segunda a sexta das 9h às 18h e sábados das 9h às 17h.

