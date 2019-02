Quer mudar o ambiente de uma sala ou dar um novo look à sua fachada? A Atelier Décor intervém na reabilitação de interiores e exteriores em residências para o ajudar a transformar e renovar a sua casa. Um serviço completo, desde a elaboração do projeto aos acabamentos, sejam grandes ou pequenos projetos! No próximo dia 1 de março, inaugura as novas instalações, em Gas¬perich, incluindo um showroom de 110 m2, com as mais recentes novidades em pavimentos interiores modernos, papéis de parede 3D e pintura de interiores e fachadas.

Remodelação de casas é com a Atelier Décor

Quer mudar o ambiente de uma sala ou dar um novo look à sua fachada? A Atelier Décor intervém na reabilitação de interiores e exteriores em residências para o ajudar a transformar e renovar a sua casa. Um serviço completo, desde a elaboração do projeto aos acabamentos, sejam grandes ou pequenos projetos! No próximo dia 1 de março, inaugura as novas instalações, em Gas¬perich, incluindo um showroom de 110 m2, com as mais recentes novidades em pavimentos interiores modernos, papéis de parede 3D e pintura de interiores e fachadas.

Com uma larga experiência no setor, Jorge Simões conta com a ajuda da esposa, Susana Costa, na gestão de uma equipa altamente especializada. “Apostámos na área da reabilitação de interiores há mais de 20 anos para poder responder às crescentes solicitações de obras em casa para a renovação de qualquer divisão tendo, para isso, técnicos nas mais variadas especialidades de construção civil”, explica o empresário, salientando que são os pequenos detalhes que criam a sensação de espaços renovados.

A pintura de interiores (com papel liso ou decorativo, betão armado decorativo ou estuque venusiano) e o revestimento de pavimentos (com parquet flutuante ou colado, PVC, alcatifa, envernizamento de esca­das, etc.) são dos serviços mais requisitados, mas a Atelier Décor encarrega-se da totalidade do projeto, através de subempreitadas, desde a construção, telhados, janelas, portas, até à eletricidade e o aquecimento.

“Dispomos agora de uma coleção vinda diretamente de Portugal, a gama de parquets “Wonders of the World”, que representamos exclusivamente para o Luxemburgo. Deixamos aqui o convite a todos os nossos clientes e amigos para visitarem o nosso novo showroom em Gasperich, a partir do dia 3 de março. Temos variados catálogos de amostras à disposição”, .

Abertos de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 18h. Aos sábados, das 8h às 12h.

Patrícia Marques

Atelier Decor

2, rue Tony Bourg

1278 Luxemburgo

T.: + 352 26 12 30 66

atelierdecor@pt.lu

www.atelierdecor.lu

Facebook: Atelier Decor