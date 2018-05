Com a chegada do bom tempo ao Luxemburgo, é natural procurarmos espaços convidativos ao ar livre, onde as crianças possam estar à vontade, tomar uma bebida fresca e uns petiscos que acompanhem. Se esse espaço estiver situado a escassos quilómetros de um dos destinos de natureza mais bonitos do país (‘La Petite Suisse’) e de uma das fortificações mais bonitas do Grão-Ducado, o castelo de Beaufort, então a combinação é de ouro. Aproveite um dos próximos fins de semana e, aquando da sua visita à bela região de Mullerthal, faça uma pausa no restaurante Um Bierg.

Comércio 8

Petiscos portugueses em Beaufort

Com a chegada do bom tempo ao Luxemburgo, é natural procurarmos espaços convidativos ao ar livre, onde as crianças possam estar à vontade, tomar uma bebida fresca e uns petiscos que acompanhem. Se esse espaço estiver situado a escassos quilómetros de um dos destinos de natureza mais bonitos do país (‘La Petite Suisse’) e de uma das fortificações mais bonitas do Grão-Ducado, o castelo de Beaufort, então a combinação é de ouro. Aproveite um dos próximos fins de semana e, aquando da sua visita à bela região de Mullerthal, faça uma pausa no restaurante Um Bierg.

O restaurante inaugurou recentemente a esplanada ao ar livre (nas traseiras) onde pode, juntamente com a sua família ou amigos, degustar umas tapinhas portuguesas acompanhadas de uma cerveja fresca ou uma seleção variada de pratos de peixe e marisco, a qualquer hora do dia. O restaurante passa a disponibilizar também frango no churrasco e grelhadas no carvão.



8

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Com estudos em ‘empreendedorismo turístico’ e uma especialização em ‘escanção de vinhos’, é no meio gastronómico que Ricardo Santos, proprietário, se sente bem. «Gosto muito da área da restauração e gosto também de cozinhar, mas o que mais me motiva é o facto de poder cumprir um desejo que tinha de abrir e gerir um restaurante”, diz o empresário orgulhoso, acompanhado da sua esposa Eugénia Martinho que se ocupa também da cozinha.

Para além dos petiscos e das grelhadas no carvão, entre as especialidades dos pratos de peixe contam-se o ‘bacalhau à casa’, o ‘bacalhau na telha’ e o ‘papillote’ no forno. Dos pratos de marisco é de salientar o arroz de marisco, caldeirada de marisco, ‘linguini’ de marisco e o prato de marisco para 2 pessoas, com gambas, sapateira trabalhada, ostras, búzios, ameijoas à bulhão pato e mexilhão, entre outros.

O prato do dia (aos almoços) inclui uma salada ou sopa de entrada, um prato de carne, sobremesa ou café por apenas 10.50€ (bebidas excluídas). Com uma capacidade de sala de 100 lugares sentados e uma esplanada ao ar livre, o espaço organiza eventos para empresas ou para particulares.

O restaurante Um Bierg é, por conseguinte, uma excelente opção gastronómica e de descanso entre os passeios de família, quando se visita a bonita região de Mullerthal. Comprove por si mesmo!

Esplanada ao ar livre já abriu!

Petiscos portugueses a qualquer hora do dia

Frango de churrasco

Grelhadas no carvão

Pratos de peixe e marisco





Um Bierg. 110 Grand-Rue, 6310 Beaufort

T.: +352 26 87 66 69 / 661 147 377

Facebook: Restaurant Um Bierg

Horários de funcionamento: Todos os dias das 11h30 às 22h, incluindo aos domingos. Fecha às segundas.

Patrícia Marques

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.