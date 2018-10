Já diz o ditado que “O hábito faz o monge” e assim acontece com o “Bar O Diplomata”, onde o hábito certo conduziu ao sucesso. Localizado numa das principais artérias de Esch-sur-Alzette e a completar 11 anos, os proprietários Carina Pereira e Diogo Faria revelam estar hoje muito satisfeitos não só com a evolução do negócio, mas também com uma clientela fiel que conquistaram ao longo do tempo.

Comércio 7

Petiscos portugueses de comer e chorar por mais

Já diz o ditado que “O hábito faz o monge” e assim acontece com o “Bar O Diplomata”, onde o hábito certo conduziu ao sucesso. Localizado numa das principais artérias de Esch-sur-Alzette e a completar 11 anos, os proprietários Carina Pereira e Diogo Faria revelam estar hoje muito satisfeitos não só com a evolução do negócio, mas também com uma clientela fiel que conquistaram ao longo do tempo.

7 Carina Pereira e Diogo Faria, proprietários dos bares O Património em Esch sur Alzette e O Diplomata em Dudelange.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Carina Pereira e Diogo Faria, proprietários dos bares O Património em Esch sur Alzette e O Diplomata em Dudelange. A deliciosa Francesinha do bar O Património. O famoso hamburguer.

É num espaço com um toque de ‘bistrot lounge’, meio sofisticado, meio descontraído, com ecrãs de televisão espalhados, vasos altos brancos iluminados, sofás trendy, jogo de matraquilhos e flippers, que se pode degustar uma cozinha caseira bem portuguesa à hora do almoço e, ao longo do dia, uns petiscos típicos de comer e chorar por mais. Para aguçar o apetite, falamos de “francesinhas especiais”, de “hambúrgueres” bem recheados, bitoques, moelas, bifanas, pica-pau, rissóis, sandes variadas e muito mais.

“De segunda a sexta-feira servimos o prato do dia composto por uma sopa, o prato principal, uma bebida e o café por apenas 11€. Aos fins de semana estamos abertos, mas trabalhamos apenas com os petiscos, do qual fazem parte os bitoques, os hambúrgueres, as francesinhas e outros snacks tipicamente portugueses”, explica Carina Pereira, exemplificando “Temos um cliente tão fiel, que chega habitualmente pelas 8h, após ter trabalhado durante a noite, e pede invariavelmente sempre a mesma coisa, ou seja, uma “Francesinha especial”, afirma sorrindo.

Com uma oferta muito variada à hora de almoço, este espaço é, sem dúvida, um excelente local para uma rápida escapada para almoçar na capital do ferro. Bastante conhecido pela variedade de hamburgers e das ‘francesinhas especiais’, o Bar O Património serve diariamente pratos típicos como cozido à portuguesa, feijoada à transmontana, carne de porco à alentejana, polvo à lagareiro, arroz de cabidela, lasanha, bacalhau à Brás, bitoques à portuguesa, entre outros.

Por ser um espaço relativamente grande, o Bar O Património aceita reservas para festas e convívios de grupos.

Dado o sucesso alcançado pelo Bar O Património, Diogo e Carina decidiram abrir um segundo bar “O Diplomata”, em Dudelange em Abril deste ano.





Festa de Halloween no dia 31 de outubro

Bar O Património

Oferta de long drinks às melhores máscaras

Das 22h até às 3h

Venha divertir-se connosco!

Bar O Património

T.: +352 691 609 201

45, Rue du Canal, Esch sur Alzette

Facebook: O Patrimonio O Patrimonio

Horários de funcionamento: aberto de segunda a sábado, das 6h à 1h e aos domingos das 8h às 13h.

Patrícia Marques

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.