No âmbito do seu 20° aniversário, a autoescola Patrick Wallheimer oferece, no mês de maio, a inscrição gratuita para tirar a carta de condução, às primeiras vinte pessoas que contactarem a autoescola.

Pensa em tirar a carta de condução?

Primando pela qualidade no ensino automóvel, a autoescola Patrick Wallheimer é composta por uma equipa de dez jovens instrutores credenciados e motivados, que apoiam e deixam à vontade os seus instruendos.



“Transmitimos segurança e confiança à pessoa que tira a carta e se os nossos alunos se sentirem bem connosco é já ‘meia carta no bolso’, pois este à vontade é essencial para facilitar a aprendizagem”, explica Bruno Vinhas, instrutor há 8 anos na autoescola Patrick Wallheimer e responsável pelas cartas de condução de veículos pesados, entre as quais de camião, autocarro e os respetivos reboques destes veículos.

Sabe-se que hoje em dia a carta de condução é uma grande valia. “Sem a carta de condução a pessoa sente-se até um pouco perdida, seja a título pessoal, mas sobretudo a nível profissional. O veículo é sempre um meio de transporte muito importante, e se pudermos escolher o local onde vamos tirar a carta, que seja uma escola onde nos sintamos bem pois quanto melhor nos sentirmos, maior será a taxa de sucesso”, prossegue Bruno Vinhas.

No Luxemburgo é possível tirar a carta de condução antes de se atingir a maioridade, seja a parte teórica como a parte prática, tal como o instrutor explica. “Temos muitos pais que inscrevem os seus filhos adolescentes antes de atingir a maioridade. É permitido fazer a inscrição a partir dos 17 anos e, uma vez conseguida a parte teórica, prosseguem para as 12 horas de prática com o instrutor e depois iniciam a condução acompanhada.

E quais são os requisitos para se tirar a carta de pesados? Para quem já tem a carta de ligeiros e queira trabalhar com autocarros, deve levar o bilhete de identidade, a carta de condução, uma foto atual e um certificado médico.

“Por sua vez, para se tirar a carta de camiões, o instruendo tem de fazer a parte teórica (6 horas) e a parte mecânica, a não ser que já tenha por exemplo uma carta de condução de pesados, neste caso não é preciso fazer mecânica. Supondo que já tem uma carta de condução de pesados, então não necessita de fazer a mecânica. Mas para a carta de pesados tem de fazer, no mínimo, 14 horas de condução, e para autocarros 16 horas”, clarifica o instrutor.

A autoescola Patrick Wallheimer encoraja ainda as pessoas a não desistir mesmo que não consigam passar no primeiro ou no segundo exame. “O facto de não se conseguir à primeira não significa que seja um mau condutor, simplesmente pode ter tido um mau dia ou as horas de condução que fez não foram suficientes para se sentir à vontade sozinho. Aqui entramos nós em ação para que a pessoa se sinta segura e confiante. Todos nós conseguimos fazer a carta, é preciso é ter um bom ombro ao lado para ajudar”, conclui o instrutor.

Para frequentar quaisquer destes cursos pode escolher entre Dudelange ou Bettembourg ou mesmo alternar entre as duas localidades. Mais informação disponível em www.auto-ecole.lu

As primeiras 20 inscrições para o curso teórico português

são gratuitas



Telefone já! 621 15 16 15





Patrícia Marques





Contatos:

Auto-Ecole Patrick Wallheimer.

Dudelange: 13, rue de la Libération, 3510 Dudelange

Bettembourg : 13, route du Luxembourg, 3253 Bettembourg

GSM: 621 15 16 15

Facebook: Auto Ecole Patrick Wallheimer

www.auto-ecole.lu









