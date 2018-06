Quem ainda não foi comer ao restaurante Am Bureck “não sabe o que perde”, como se costuma dizer. Com 12 anos de existência, o restaurante Am Bureck em Bertrange continua a surpreender quem o visita pela cozinha tipicamente caseira portuguesa, sendo de salientar as deliciosas francesinhas à moda do Porto ou as cataplanas de peixe e marisco, mas também a variedade da longa carta, os pratos bem recheados e o atendimento familiar.

Paragem gastronómica obrigatória

Quem passa e lê “Am Bureck” possivelmente não se aperceberá, à primeira vista, de que se trata de um restaurante tipicamente português. Como explicou Domingos Soares, “junto ao restaurante existe uma pequena fonte que deu nome a este canto, a este lugar, achei piada e assim ficou”. O restaurante também tem especialidades francesas como o “cordon bleu”, o “chateaubriand, ou ainda o “côte à l’os” (costeletão), mas as especialidades portuguesas são de “fazer crescer água na boca”.



14 Domingos Soares inaugura novo espaço no jardim para churrascos de verão

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Domingos Soares inaugura novo espaço no jardim para churrascos de verão Fachada e esplanada do Am Bureck Novo espaço para churrascos de verão no jardim Entrevista de Domingos Soares à Rádio Latina Bife à casa Bifinhos de strogonoff de perú Esplanada

O menu varia todos os dias e, na ementa, a lista de especialidades é longa e não deixa ninguém indiferente. “Durante a noite está um pouco mais calmo, mas temos uma clientela fiel que aprecia a nossa qualidade e atendimento. À hora de almoço e ao jantar temos sempre pratos diários diferentes, comida caseira bem portuguesa, a começar pela variedade de pratos de carnes que vai desde o simples “bitoque à portuguesa”, passando pelos bifinhos de strogonoff de perú”, até às fórmulas das picanhas (para 4, 6 e 8 pessoas), incluindo o bife de picanha”, refere Domingos Soares.

De peixes, podemos saborear vários tipos de pratos de bacalhau desde o bacalhau ‘à Braga’, à Brás, ‘à Zé do Pipo’, ‘à Chefe’, ou mesmo o bacalhau na telha com puré de batata. Mas também servem outras iguarias como o salmão grelhado, as lulas à romana com molho de alho, o polvo à portuguesa ou as várias cataplanas (de peixe ou mista de marisco e peixe).

O leitão da Bairrada, a posta à mirandesa, o cabrito assado no forno com batatas a murro ou as várias espetadas (à madeirense, de carne de vaca com gambas flamejadas), são outras das especialidades conhecidas que fazem as delícias dos clientes, já para não falar dos vários pratos de massa e das saladas variadas que apresentam no menu.



“Para além das duas esplanadas ao ar livre que já tínhamos, acabámos de abrir mais um espaço no exterior (nas traseiras do restaurante) onde os nossos clientes podem desfrutar de um belíssimo espaço ao ar livre e onde podem fazer os seus grelhados de verão, pois alugamos o espaço para eventos privados ou de empresas, ou simplesmente para vir relaxar um pouco após o trabalho, comer umas tapas e beber uma bebida fresca”, esclarece o proprietário.

Patrícia Marques

Restaurante Am Bureck. 3, rue de Luxembourg L- L-8077 Bertrange

T.: +352 31 46 48 / E-mail: info@ambureck.lu

www.ambureck.lu

Facebook: Fausti Am Bureck

Horários de funcionamento do café: todos os dias das 6h até à 1h. Restaurante (cozinha aberta): todos os dias das 12h às 15h e das 18h às 23h, , incluindo fins-de-semana.

