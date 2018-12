Situado em pleno centro de Bertrange e a conquistar os paladares de uma clientela fiel há mais de 12 anos, o restaurante Am Bureck em Bertrange continua a surpreender quem o visita pela cozinha tipicamente caseira portuguesa e pelo extenso menu, com uma variada seleção de especialidades portuguesas, mas também francesas.

Para amantes da cozinha tradicional portuguesa

“O segredo do nosso sucesso assenta fundamentalmente em três pilares: serviço, qualidade e preço. Apostamos numa cozinha caseira de qualidade, a um bom preço, com um serviço eficiente. Todos os dias temos diferentes pratos e às terças-feiras temos sempre um prato de dia de bacalhau diferente. Aos domingos temos outras sugestões de especialidades portuguesas tais como a posta à mirandesa, a vitela assada no forno, o leitão da bairrada ou o polvo à lagareiro”, explica Mário Soares, filho do proprietário e colaborador do restaurante.

O menu varia todos os dias e, na ementa, a lista de especialidades é longa e não deixa ninguém indiferente. “Apesar de à noite ser mais calmo, também temos um prato de noite que varia todos os dias e uma clientela fiel que aprecia a nossa qualidade e atendimento. É muito variada a nossa seleção de pratos de carnes que vai desde o simples “bitoque à portuguesa”, passando pelos bifinhos de strogonoff de perú”, até às fórmulas das picanhas (para 4, 6 e 8 pessoas), assim como os nossos inúmeros combinados e as espetadas”, refere Mário Soares.

De peixes, podemos saborear vários tipos de pratos de bacalhau desde o bacalhau ‘à Braga’, à Brás, ‘à Zé do Pipo’, ‘à Chefe’, ou mesmo o bacalhau na telha com puré de batata. Mas também servem outras iguarias como o arroz de marisco, o salmão grelhado, o polvo à portuguesa ou as várias cataplanas (de peixe ou mista de marisco e peixe).

São de salientar as deliciosas francesinhas à moda do Porto, servidas ao domingo, bem como as cataplanas de peixe e marisco. O restaurante também tem especialidades francesas como o “cordon bleu”, o “chateaubriand, ou ainda o “côte à l’os” (costeletão).

Hoje Domingos Soares coordena uma grande equipa, de mais de 15 pessoas, onde conta com uma enorme ajuda da família, gerindo um restaurante com uma capacidade no interior para mais de 90 pessoas. Aceitam reservas de grupos para a época do Natal e de fim do ano (programa completo na página facebook “Fausti Am Bureck”).

Patrícia Marques

Restaurante Am Bureck

3, rue de Luxembourg

L-8077 Bertrange

T.: +352 31 46 48

E-mail: info@ambureck.lu

www.ambureck.lu

Facebook: Fausti Am Bureck

Horários de funcionamento do café: todos os dias das 6h até à 1h. Restaurante (cozinha aberta): todos os dias das 12h às 15h e das 18h às 23h, incluindo fins-de-semana.