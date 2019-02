O restaurante Bossa Nova Grill surpreende quem o visita pela cozinha tipicamente brasileira do proprietário Milton Aires, de salientar o serviço de buffet diário, a picanha e as deliciosas caipirinhas, mas também o simpático atendimento da equipa.

Conteúdo Patrocinado 2 2 min.

O sabor e a animação do Brasil em Esch-sur-Alzette

O restaurante Bossa Nova Grill surpreende quem o visita pela cozinha tipicamente brasileira do proprietário Milton Aires, de salientar o serviço de buffet diário, a picanha e as deliciosas caipirinhas, mas também o simpático atendimento da equipa.

Com um nome brasileiro que não deixa enganar, “Bossa Nova Grill” é, acima de tudo, um espaço que traz ao Luxemburgo o verdadeiro sabor do Brasil e a animação que faz jus ao ‘país do Carnaval’.

Situado em pleno centro da capital do ferro, o espaço tem uma capacidade para 94 pessoas e organiza todo o tipo de eventos para grupos (aniversários, casamentos, comunhões, etc.).

Incentivado pelos inúmeros pedidos de luxemburgueses que frequentam o famoso Bossa Nova Grill na cidade de Bruxelas (a funcionar desde 2006), Milton Aires viu no Luxemburgo uma janela de oportunidade para a abertura do seu segundo restaurante. “Motivado por vários clientes para abrir no Luxemburgo, quis trazer ao Grão-Ducado um pouco do Sol do Brasil, através da nossa rica e colorida gastronomia e a nossa animação. No Bossa Nova pode degustar diariamente um buffet bem variado, acompanhado de um prato de carne ou de peixe e de uma boa caipirinha, cerveja ou vinho. Isto já para não falar da nossa famosa picanha, acompanhada de couve mineira, feijão, farofa e banana frita”, explica entusiasmado Milton Aires.

A funcionar desde novembro de 2017, Milton Aires não tem tido mãos a medir. “Aos fins de semana estamos mais completos e os clientes apreciadores da picanha e das caipirinhas vêm de todo o país para se deleitarem. Durante a semana está um pouco mais calmo, mas estamos a conquistar uma clientela fiel que aprecia a nossa qualidade e atendimento. À hora de almoço temos sempre um buffet muito completo e, por 12€, incluímos o prato do dia (de carne ou de peixe), o buffet quente e frio e a sobremesa”, refere o empresário.



As caipirinhas são o forte da casa e são já sobejamente conhecidas, bem como os sumos naturais de frutos tropicais. Pode acompanhar com uma deliciosa picanha e aproveitar da atual promoção do momento: por 14€ a picanha e o buffet variado de quentes e frios, incluindo sobremesa. À noite oferecem um serviço completo de rodízio com 8 variedade de carnes, acompanhado do buffet de quentes e frios e sobremesa, por apenas 22€ por pessoa.

Jantar do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Ementa especial à discrição, bar aberto e muita animação. Reservas pelo 661 881 733



Patrícia Marques

Bossa Nova Grill

24, rue de Luxembourg

L-4220 Esch-sur-Alzette

T.: +352 27 99 63 69

GSM: + 352 661 881 733

Facebook: Milton Aires

Horários de funcionamento:

de terça a sexta das 11h30 às 22h. Ao sábado das 12h às 24h e ao domingo das 12h às 16h. Fecha à segunda-feira e à quarta-feira, podendo abrir à noite sob reserva prévia para grupos.

