“O nosso forte são os grelhados no carvão”

Após a abertura de 3 mercearias de sucesso, as ‘Epicerie Costa Vert’, situadas em Hosingen, Clerveaux e Trois Vierges, Cristiano e Adelaide resolvem lançar o desafio à sua filha, Cristiana, e unem esforços para abrir, em novembro, o restaurante Costa Vert Grill House em Hosingen, colmatando uma lacuna de restauração self-service de comida caseira portuguesa, no Norte do país.

Foi a pensar num conceito de self-service rápido e eficiente para o cliente que quer degustar gastronomia caseira portuguesa, sem perder muito tempo, que Cristiano e a filha Cristiana vão gerir, a partir de novembro, o seu primeiro restaurante “Costa Vert Grill House”, enquanto Adelaide Costa, se continuará a ocupar da gestão das mercearias ‘Epicerie Costa Vert’.



“Era um sonho de menino” explica Cristiano Costa ao CONTACTO. “Já as mercearias à antiga portuguesa eram um sonho que acalentávamos há muito tempo. Em cinco anos abrimos três mercearias e agora achámos que tinha chegado a altura de nos juntarmos à nossa filha e abrirmos um conceito de restauração diferente, onde as pessoas se servem rapidamente e comodamente de um fantástico e variado buffet self-service, serviço de restauração que não existia no Norte do país”, acrescenta o proprietário.

Com vários pratos do dia à escolha, o cliente pode escolher livremente do ‘buffet’ uma simples salada ou optar por um prato tipicamente português como por exemplo, bacalhau à Brás, bacalhau com natas, vitela assada, cabrito assado no forno, leitão, polvo à lagareiro, entre outras iguarias de ‘chorar por mais’. No entanto, como salienta Cristiano, “O nosso forte são os grelhados a carvão: bifes grelhados, entrecosto e frango sempre a sair. O cliente pode comer aqui ou levar para casa, com reserva e sem reserva, como pretender”.



O prato do dia custa 10,50€ e inclui uma entrada, o prato do dia e a sobremesa. O restaurante oferece ainda uma seleção variada de sobremesas caseiras portuguesas e de vinhos portugueses. Aos fins de semana não existe serviço self-service de ‘buffet’, sendo que os clientes podem escolher de uma seleção de pratos do dia. O restaurante Costa Vert Grill House abre também todos os dias a partir das 6h da manhã com o serviço de pequenos-almoços: pão quentinho logo bem cedo, torradas, galão, um bom café e bolos frescos.

Nas três mercearias ‘Epicerie Costa Vert’, mantém-se a larga variedade de produtos frescos como os legumes e as frutas, que chegam todas as semanas de Portugal, e também boa charcutaria, carne fresca (higienizada a vácuo), peixe, queijos variados como o requeijão e queijos frescos.

Com abertura prevista para novembro, o restaurante Grill House Costa Vert convida todos os clientes e amigos a visitarem o restaurante e a provarem a qualidade do produto.







Costa Vert Grill House.

71, rue Principale L-9806 Hosingen T.: + 352 621 507 379.

Facebook: Costavert Grill House

Horários de funcionamento: abertos 7 dias por semana, a partir das 6h. Às segundas e terças-feiras fecham a partir das 14h.







Patrícia Marques

