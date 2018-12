Uma estrutura familiar e a tradição luxemburguesa sempre fizeram par-te da sua cultura corporativa e são a base do seu sucesso.

Nico Marechal festejou 30 anos de tradição familiar

Fundado em junho de 1988, e agora baseado em Kehlen, o Grupo Marechal é composto por uma equipa leal, multidisciplinar e altamente qualificada que se distingue de outras empresas de construção pela importância que atribui às expecta-tivas estéticas, práticas e orçamen-tais dos seus clientes. No passado sábado, o Grupo festejou o seu trigésimo aniversário e, para assinalar o momento e com a pompa e circunstância devida, foi oferecido um jantar comemorativo a todos os colaboradores. Neste jantar de festa e comemoração foram ainda distribuídos os relógios de fidelidade aos funcionários que festejaram 10, 20 e 30 anos de atividade com o grupo Marechal. Com 30 anos de empresa, foram distinguidos António da Silva Gonçalves e Paulo Magalhães Manuel. Com 20 anos, o prémio foi para Fernando Ferreira da Silva e com 10 anos de empresa receberam o relógio Bruno Manuel Pereira Rodrigues, António Rei Veiga, Rogério de Sousa Cardoso, António Vieira Barbosa e Fábio de Michele.