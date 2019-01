Allrad Daewel em Mamer – 36 anos de experiência Subaru, 36 anos de confiança, 36 anos de preços justos

Modelos de 2019 com condições autofestival

Sabia que a Subaru constrói os automóveis mais seguros do mundo?

Quem está minimamente familiarizado com o construtor japonês, especialista na tração integral, lembra-se certamente dos sucessos da marca no campeonato do mundo de rallies e das proezas dos seus pilotos lendários: Colin McRae e Petter Solberg. Alguns já ouviram falar das excelentes prestações fora de estrada e em condições invernais extremas dos Subaru. Outros ainda serão capazes de associar a marca japonesa a uma grande satisfação dos clientes, ao número reduzido de avarias, ao elevado conforto, à garantia de 5 anos ou ainda à excelente relação qualidade preço de todos os modelos da marca. Mas certamente poucos sabem que, nos últimos 25 anos, todos os modelos da marca têm obtido os melhores resultados nos exigentes testes de colisão da US NCAP, deixando para trás marcas como a Volvo ou a Mercedes, geralmente reputadas pelos elevados níveis de segurança.





Julien Neumüller e Dietrich Daewel, respetivamente diretor de vendas e diretor geral da Allrad Daewel.





Os Modelos XV e Impreza, lançados em 2018, obtiveram os melhores resultados de sempre nos teste de colisão japoneses (J-NCAP), recebendo mesmo a distinção de “Carro mais seguro do mundo” entre todas as categorias já testadas até aos dias de hoje. E tudo isto mesmo ser ter em conta as vantagens da transmissão integral simétricas e a conceção tipo “boxer” dos motores, dois elementos que também contribuem significativamente para a prevenção de acidentes.

Paralelamente também o sistema de assistência ativa "EyeSight" tem sido amplamente sufragado pelas principais revistas internacionais do setor automóvel, obtendo excelentes resultados nos testes comparativos realizados pela "Auto, Motor & Sport" e a "ADAC Motor World". A Auto, Motor & Sport, ousou mesmo escrever: «E porque não um Subaru?”, alertando os seus leitores para a grande qualidade da Subaru.

Pioneira da tração integral, a Subaru é reputada pela sua grande seriedade, inovação tecnológica e sobretudo a ausência de escândalos.

Por exemplo, no recente escândalo do motores diesel, que abalou o mundo e a industria automóvel, a Subaru não foi nunca referida, passando completamente ao lado, por isso e segundo Dietrich Daewel, diretor geral da ALLRAD-DAEWEL, a concessionária da marca no Luxemburgo mantém um stock permanente de modelos Forester e Outback equipados com o eficiente motor Euro 6 Diesel, reconhecido por muitos pelas excelentes performances ambientais e de potência capaz de atingir o binário máximo às 1600 rpm. Mas mesmo os mais céticos que optarem por uma motorização a gasolina ficarão sem dúvida satisfeitos com a incomparável relação qualidade preço dos XV, Forester ou Outback e muito mais ainda com o Levorg, o BRZ ou STI. Segundo Julien Neumüller, diretor de vendas da ALLRAD-DAWEL, não encontramos nada semelhante em nenhuma das outras marcas do mercado.

Para quem procura um Subaru de ocasião, a filial da ALLRAD-DAEWEL de Trier, têm uma vasta escolha de todos os modelos a preços bastante acessíveis. A concessionário dispõe ainda de um novo centro de manutenção, reparação e assistência, o DAEWL-SERVICE CENTER, em Trier conta com a mestria de profissionais com vários anos na marca.

Se ainda não está convencido, a garantia de 5 anos oferecida em todos os modelos e as condições especiais Autofestival propostas, vão com toda a certeza ajudá-lo a optar por um dos modelos do rei da tração integral. Por tudo isto, vale passar pela ALLRAD-DAEWEL em Mamer. Traga um amigo e tempo para um teste drive gratuito e sem compromisso.

