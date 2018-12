Com uma excelente localização, junto à ponte que liga o Luxemburgo à Alemanha, em Schengen, na margem ocidental do rio Moselle, o café restaurante Bonne Chance tem uma restauração tipicamente portuguesa e animação noturna aos fins de semana, tendo já disponível o programa para o Ano Novo.

Já tem planos para a passagem de ano?

É num espaço de fusão ‘restaurante-bar’, inaugurado no passado mês de novembro, que se pode degustar uma cozinha caseira bem portuguesa à hora do almoço e, ao longo do dia, uns petiscos de comer e chorar por mais.



Para aguçar o apetite, falamos de “francesinhas” (servidas a qualquer hora do dia), feijoada à transmontana, bacalhau à Brás, bacalhau com natas, carne à alentejana, cozido à portuguesa, bife à portuguesa, entre outros. É possível também petiscar durante o dia as típicas moelas, chouriço assado no forno, bifanas e outros snacks tipicamente portugueses.

O café restaurante Bonne Chance é gerido por uma jovem equipa inteiramente portuguesa, liderada por Katy Brito, natural da Serra da Estrela, que tinha já uma experiência profissional de restauração no Grão-Ducado.

Reserve já o seu lugar para o fim de ano através do telefone 661 344 764! Animação garantida e menu Réveillon completo



“De segunda a sexta-feira servimos o prato do dia composto por uma sopa, o prato principal e o café por apenas 9,5€ €. Aos fins de semana estamos abertos até tarde e à noite funcionamos como bar, tendo sempre animação ao vivo e ‘disc-jockey’ às sextas e aos sábados”, explica Katy Brito, acrescentando que também abrem de manhã cedo, a partir das 6h, para o serviço de pequenos-almoços.

O café restaurante Bonne Chance cozinha também, aos fins de semana, frango de churrasco para levar para fora, pelo valor de 8€, sob reserva prévia de preferência.

O programa de fim de ano já se encontra disponível e a reserva de mesa pode ser feita telefonicamente ou presencialmente até ao dia 27 de dezembro, mas convém antecipar. Para além de animação com ‘disc-jockey’ pela noite dentro, do menu de fim de ano consta um aperitivo, uma entrada (3 variedades à escolha), o prato principal (3 variedades à escolha) e a sobremesa. À meia noite, o restaurante distribui as passas e o champanhe e serve ainda um caldo verde, mais tarde para a ceia.

Café Restaurante Bonne Chance

58, Route du Vin,

L-5445 Schengen (junto à ponte)

T.: +352 661 344 764

Facebook: Café-Bar Bonne Chance

Horários de funcionamento: aberto de segunda a sexta, das 6h à 1h e aos fins de semana até às 3h da madrugada.

Patrícia Marques