Mais do que uma simples loja, a Victor Concept Store, faz-nos sonhar e transporta-nos para um mundo irreverente e original.

Comércio 4

Ideias de prendas originais e irreverentes

Mais do que uma simples loja, a Victor Concept Store, faz-nos sonhar e transporta-nos para um mundo irreverente e original.

Moda, design e arte de grandes marcas e designers nacionais e internacionais com sugestões únicas que nos deliciam e que com toda a certeza agradarão aquele amigo ou familiar que já tem ou viu tudo.

Um dos exemplos, que não pode deixar de descobrir, é a nova coleção de vestuário, da marca Suixtil (fusão de "Suíça" e "Têxtil"), inspirada no mítico piloto argentino, Juan Manuel Fangio e nos seus contemporâneos, que propõe uma revitalização de peças de roupa dos anos 50 e 60, combinando com elegância, a nostalgia do passado com as necessidades de funcionalidade do presente.

4

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Mas na Victor Concept Store encontra muito mais, como por exemplo, as canetas Pelikan originais, ideais para os colecionadores, uma bicicleta original de Eddy Merckx ou diversas joias exclusivas, de prata, fabricadas por orgulhosos artesãos da tribo Tuareg no Níger.

Para além da originalidade e qualidade a Victor Concept Store, promove e defende a economia sustentável valorizando as artes e ofícios em vias de extinção.

Mais do que uma simples loja, a Victor Concept Store é um excelente local para passar um bom bocado, onde nos deslumbramos com a originalidade ou simplesmente a folhear um bom livro, confortavelmente sentados a beber um chá num dos sofás da loja.

Visite e deixe-se deslumbrar!