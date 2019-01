A Harley-Davidson Luxemburgo é, desde 1999, uma paragem obrigatória para qualquer motociclista que se preze.

Há 20 anos o ponto de encontro dos motards no Grão-Ducado

Com um belo Showroom, acolhedor e agradável onde podemos descobrir e explorar todos os novos modelos da marca. Sentar-se ou até mesmo fazer um teste drive para sentir realmente as verdadeiras sensações de conduzir uma Harley. Para o aconselhar na escolha do modelo ideal para si, poderá contar com a preciosa ajuda profissional de toda a equipa da Harley-Davidson Luxemburgo.

A HDL dispõe também uma oficina de última geração onde, muito em breve, poderá também fazer a inspeção técnica oficial da sua moto, aprovada pela SNCA.

Para personalizar a sua Harley-Davidson, aqui encontra todas as peças originais, e de outros fabricantes conceituados e reconhecidos pelas peças de alta qualidade, certificadas TÜV ou ABE. Todas as peças para personalização estão em estoque, ou disponíveis num curto espaço de tempo.

Quanto a novidades, saiba que a partir do início de fevereiro, já pode fazer a pré-encomenda da nova LIVEWIRE®, o novo modelo 100% elétrico que lhe vai acelerar as batidas do seu coração. Uma vez mais a Harley-Davidson demonstra-nos a sua capacidade inovadora e percursora nos modelos topo de gama, capaz de reinventar motos fantásticas que nos fazem sonhar.

Nesta edição do Festival poderá ainda descobrir a nova Softail FXDR 114 com o seu grande motor e um design brutal, que não deixará ninguém indiferente pelo campinho. As criticas da imprensa internacional são unanimes, realçando o “poder” a presença e a maneabilidade extremas deste novo modelo da marca. Dê-lhe gás a fundo e sinta o seu binário de 160Nm que o puxa literalmente para a frente obrigando-o a agarrar-se muito bem ao guiador.

A família Touring também traz várias novidades, como por exemplo a Street Glide Special agora equipada com um motor de Milwaukee-Eight 114CUI (cerca 1880ccm3). Para além disso, todos as Touring estão agora equipadas com sistema de navegação compatível com o Apple Car Play® para uma maior facilidade de utilização.

Não pode perder também as últimas CVO Screaming Eagle, série limitada a algumas centenas de unidades, para quem procura a Harley ideal e exclusiva.

Razões de sobra para visitar a Harley-Davidson Luxemburgo que, também estará aberta nos dois domingos do festival.

Harley-Davidson Luxembourg

63, rue de Remich

5330 Moutfort

T. 26 88 38 83

www.hdl.lu