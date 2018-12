Os talhos Brill mais modernos, mais ecológicos, mais acessíveis e com uma nova tabela de preços… a partir de hoje!

Conteúdo Patrocinado 2 min.

Grandes mudanças a pensar em si.

Depois dos festejos do 30° aniversário em 2016, os talhos Brill iniciaram um processo de modernização, para um melhor conforto e adaptação às novas necessidades e hábitos de consumo dos clientes.

A Renovação dos talhos

Até 2022, todos os pontos de venda Brill, vão ser sujeitos a obras de renovação. Um processo iniciado em 2013, com a abertura do novo talho da rue du Brill, maior e mais funcional. Em novembro de 2016, o talho de Bonnevoie, reabriu em novas instalações, junto às “Rocades” com mais valias para os clientes que aqui encontram, para além do balcão do talho, uma área livre serviço, uma cave de vinhos, um balcão pronto-a-comer, com diversas especialidades portuguesas que também podem ser consumidas na zona de restauração que completa o espaço.

O programa de fidelidade





O cartão Brill, proposto desde 2014, oferece aos clientes a possibilidade de acumular pontos com as compras efetuadas nos talhos e utilizá-los mais tarde em futuras compras. Em 2018, com a entrada em vigor das novas regras europeias de proteção de dados e com um novo sistema informático à disposição, os talhos Brill lançaram um novo Cartão Brill que, entre outras funcionalidades, possibilita a consulta e gestão autónoma dos valores acumulados no cartão. Esta mudança foi recompensada com a duplicação dos pontos de todos os clientes. O novo programa de fidelidade propõe ainda a possibilidade de atingir um estatuto « Vip » que oferece ainda mais descontos e outras recompensas. Os cartões podem ser utilizados nos 7 pontos de venda da marca em todo o país.

As preocupações ecológicas e ambientais

A lei de 21 de março de 2017, relativa às embalagens e sacos de plástico, proíbe a distribuição gratuita de sacos plásticos nas lojas a partir do próximo dia 31 de dezembro. Em adaptação às novas regras os talhos Brill, introduziram novos sacos reutilizáveis que serão distribuídos gratuitamente, durante o mês de dezembro, a todos os clientes com cartão de fidelidade e disponíveis em venda a partir de dia 1 de janeiro do próximo ano.

Gama de produtos

Já está disponível em todos os talhos um novo folheto com todas as novidades e propostas dos talhos para as festas e que incluí também todas as sugestões e novas propostas de pratos confecionados prontos a servir.

Preços ainda mais baixos

Os talhos Brill têm igualmente uma forte preocupação com a saúde dos seus clientes de todas as idades. O slogan «qualidade ao melhor preço» utilizado desde 1986, reflete o esforço dos talhos Brill, no fornecimento de carne da melhor qualidade a preços acessíveis. Desde o passado mês de novembro, todos os preços foram revistos em baixa devido à descida dos preços do mercado e a novas cooperações.

Mais acessibilidade

2019, ficará marcado pela digitalização completa de todos os talhos que simplificará o atendimento e o acesso a novos produtos e serviços dos talhos Brill. Estejam por isso atentos às próximas novidades.

Até lá os talhos Brill, desejam a todos festas felizes e um excelente novo ano.