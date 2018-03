O restaurante O Emigrante em Esch-sur-Alzette surpreende quem o visita pela cozinha tipicamente caseira portuguesa da proprietária Anabela Araújo, de salientar as deliciosas francesinhas, mas também pelo atendimento familiar e afabilidade.

Comércio 4 2 min.

Francesinhas de sucesso

O restaurante O Emigrante em Esch-sur-Alzette surpreende quem o visita pela cozinha tipicamente caseira portuguesa da proprietária Anabela Araújo, de salientar as deliciosas francesinhas, mas também pelo atendimento familiar e afabilidade.

Com um nome português que não deixa enganar, “O Emigrante” é, acima de tudo, um espaço que homenageia os anos dourados da emigração portuguesa no Luxemburgo. Com uma sala a lembrar os tradicionais restaurantes, o espaço está decorado com fotografias antigas dos trabalhadores, que retratam bem o cenário da emigração portuguesa na década de 70.



4 Anabela Araújo, proprietária e a famosa francesinha que cozinha.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Anabela Araújo, proprietária e a famosa francesinha que cozinha. Favas à portuguesa

A funcionar desde maio de 2016, Anabela Araújo não tem tido mãos a medir. “Aos fins de semana temos casa cheia e os clientes apreciadores das francesinhas vêm de todo o país para se deleitarem. Durante a semana está um pouco mais calmo mas temos uma clientela fiel que aprecia a nossa qualidade e atendimento. À hora de almoço temos sempre pratos diários diferentes, comida caseira bem portuguesa, por 10€ o prato do dia incluindo café”, refere Anabela.

As francesinhas são o prato forte da casa e são já sobejamente conhecidas no país. Confecionadas de várias formas, o restaurante serve também meia francesinha, se assim for desejo do cliente. O segredo da sua confeção mantém-se na preparação do molho, mas a qualidade dos ingredientes também faz a diferença e aqui não se poupa.

“As nossas francesinhas são muito apreciadas e temos várias ‘versões’: a ‘francesinha especial’, que é confecionada com pão de forma, bife da vazia, salsicha, linguiça, fiambre, queijo, ovo e com um molho especial, mas há muitos clientes que preferem com hambúrguer de vaca. A especialidade da casa é a ‘francesinha especial’, com gambas, e há também quem peça francesinhas de três andares (três fatias de pão)”, explica sorridente Anabela.

Para além das já famosas francesinhas, temos as especialidades da casa onde é de salientar as favas à portuguesa, a feijoada à transmontana, o cozido à portuguesa, a carne de porco alentejana, as tripas à moda do Porto, o bacalhau à lagareiro, as gambas grelhadas, o arroz de cabidela, o lombo e o cabrito no forno, entre outros pratos típicos, tudo confecionado com forte ‘sentimento’ português.

“Aos fins de semana não temos mãos a medir. Convém sempre reservar. Venha provar as nossas especialidades!”, conclui Anabela.

Café Restaurante O Emigrante. 38, rue Victor Hugo L-4140 Esch-sur-Alzette

T.: +352 26 55 05 04

Facebook: Café Restaurante O Emigrante

Horários de funcionamento: todos os dias das 9h à 1h, incluindo fins-de-semana.







Patrícia Marques



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.