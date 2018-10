Ninguém diria, mas no melhor restaurante de cozinha fina asiática do Grão-Ducado, o restaurante Wasabi, a equipa é inteiramente portuguesa, excetuando o mestre da cozinha asiática, Wing Cheong, que ‘arranha’ um pouco na língua de Camões.

Fascinante cozinha asiática em Moutfort

Ninguém diria, mas no melhor restaurante de cozinha fina asiática do Grão-Ducado, o restaurante Wasabi, a equipa é inteiramente portuguesa, excetuando o mestre da cozinha asiática, Wing Cheong, que ‘arranha’ um pouco na língua de Camões.

Situado em Moutfort, a 10 minutos de Remich e a 15 minutos da capital, o Restaurante Wasabi tem uma clientela internacional e surpreende quem o visita pelo conceito diferente: uma clara aposta na cozinha fina chinesa, na decoração aprimorada dos pratos e na decoração elegante e moderna do espaço.



Casado com Fátima Fernandes, natural de Braga, com quem gere o restaurante desde 2005, o chefe de cozinha Wing Cheong tem uma paixão pelo seu trabalho e os pratos são concebidos ao mais ínfimo detalhe e rigor. O cuidado colocado na apresentação e decoração criativa dos pratos, faz desta casa uma ode à cozinha asiática.

A partir de outubro o restaurante Wasabi vai ter uma nova ementa e Fátima Fernandes revelou um pouco das novidades: “Vamos ter mais variedade de sushi e também alguns pratos novos feitos com molho de alho preto, muito utilizado no Japão, como os pratos de Shaguo. Teremos variedade como o bife de carne de vaca com molho de alho preto ou os ‘scampis’ com molho de alho preto. Outra das novidades é o fondue asiático com frutos do mar e de carne mista para duas pessoas, com dois molhos à escolha e onde a pessoa pode cozinhar livremente a sua carne e o marisco”, explica Fátima Fernandes.

O restaurante Wasabi muda todas as semanas de prato do dia. Aqui ficam algumas das iguarias servidas diariamente que são de fazer crescer água na boca: como entrada, o restaurante pode servir uma sopa picante ou camarão frito com salada ou ainda um prato de sushi e, como prato principal, a espetada de frango grelhado com molho de sésamo ou o bife de vaca com molho de pimenta ‘sichuan’ (pimenta preta).

“Quanto à variedade de sushi, o meu marido prepara o sushi com muito amor, e para quem não gosta de peixe cru também temos outro tipo de sushis sem peixe”, salienta Fátima explicando que há pessoas que não gostam de peixe cru e por isso o restaurante tem outras variedades.

Outro dos pontos fortes do restaurante são os famosos ‘Dim Sum’, que são raviolis cozidos a vapor. “Somos conhecidos pela enorme variedade de ‘Dim Sum’, de fabrico próprio, que são as entradas tipicamente chinesas, muito conhecidas na China (de Hong Kong) e também no Japão. O restaurante também tem um menu composto de uma sopa de ravioli e uma segunda entrada de ‘Dim Sum’ com salada e, como prato principal, temos os ‘Dim Sum’ compostos por 12 peças mistas e, para terminar, uma sobremesa Wasabi”, adianta Fátima.

Na carta de vinhos podemos também observar alguns vinhos portugueses de qualidade. O espaço organiza jantares para grupos e dispõe de uma pequena sala japonesa para pequenos grupos.

Aberto todos os dias das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h00, a cozinha fecha às 22h. Fecham ao domingo e à segunda-feira. Aconselha-se reserva de mesa ao fim de semana.

Patrícia Marques

104, route de Remich, L-5330 Moutfort

www.wasabi.lu

T.: 35 72 81

Facebook: Wasabi Restaurant Moutfort – Luxembourg

