A Toitures Fercol é uma empresa especializada em telhados e coberturas e está no mercado luxemburguês há mais de 10 anos.

Experiência e qualidade comprovadas

Tem a sua sede em Differdange e executa todo o tipo de coberturas de telhados, trabalhos de carpintaria, colocação de caleiras, reparação e renovação de telhados , assim como também isolamento térmico dos telhados. O seu gerente, Toni Machado, começou cedo nesta área (tinha 15 anos de idade) e decidiu seguir os passos do seu progenitor (picheleiro de formação), com ele aprendendo a profissão.



3 Toni Machado, proprietário da Toitures Fercol.

Toni Machado, proprietário da Toitures Fercol. Execução de serviços com qualidade, dedicação e compromisso.

Ao longo de mais de 30 anos adquiriu uma larga experiência no sector da construção de telhados, direcionando os seus objetivos e projetos na execução de serviços com qualidade, dedicação e compromisso. É um profissional exigente.

Há uma década criou a sua própria empresa e tem orgulho na satisfação dos seus clientes, sendo a satisfação dos mesmos a sua maior publicidade.

A Toitures Fercol conta ainda com profissionais experientes e materiais de qualidade. Todos os telhados podem ser adaptados ao estilo e ao gosto do cliente. Com uma visão muito próxima do cliente, oferece soluções completas, atingindo assim níveis extraordinários de relacionamento, parceria e confiança com os mesmos, crescendo de forma sustentável, ética e responsável.

Executa todo o tipo de coberturas de telhados, trabalhos de carpintaria, colocação de caleiras, reparação e renovação de telhados e isolamento térmico dos telhados. Propõe-lhe ainda um plano de manutenção que inclui a limpeza de caleiras e telhados, a colocação de janelas e extensão dos sótãos. Saiba ainda que uma limpeza prévia das caleiras, podem evitar o entupimento dos tubos e dos canais e a Toitures Fercol tem solução para este problema.

A empresa propõe ainda um plano de renovação que inclui a colocação de janelas e extensão dos sótãos e oferece soluções completas, atingindo níveis extraordinários de relacionamento, parceria e confiança com os clientes, crescendo de forma sustentável, ética e responsável.

Esta empresa disponibiliza ainda um serviço de piquete aos fins-de-semana.







Contactos:



Toiture Fercol



77 Cité Henri Grey | L-4577 Differdange



GSM: + 352 621 542 316



fercol@pt.lu



www.fercol.lu