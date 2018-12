Em novembro, o City Concorde Lifestyle Center comemorou, durante três dias excecionais, a abertura de sua nova extensão.

Entrega BMW X2 ao vencedor do sorteio de abertura

Em novembro , o City Concorde Lifestyle Center comemorou, durante três dias excecionais, a abertura de sua nova extensão. Pela ocasião, os clientes do centro comercial tiveram a oportunidade de participar no concurso de inauguração do centro. O prémio foi um BMW X2 oferecido pela Garagem Muzzolini. As inscrições estiveram disponíveis em todas as lojas e restaurantes do Lifestyle Center e o concurso foi um enorme sucesso junto dos clientes.

O sortudo vencedor foi o sr. Rosario Scarfati da cidade do Luxemburgo.

A entrega das chaves ao novo dono do BMW X2 contou com a presença do diretor do City Concorde, Sr. Robert Dhainaut, o vencedor Sr. Scarfati com a sua companheira e o Sr. Andrea Volpolini da Garagem Muzzolini (foto da esquerda para a direita) .