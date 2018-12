Sorteio Roller de abertura da nova loja em Wemperhardt. No âmbito da campanha de inauguração do Roller de Wemperhardt, no passado mês de setembro, o Roller deu a possibilidade de ganhar uma novíssima Vespa LX50, em sorteio.

... e a vencedora da Vespa é...

A sorte sorriu a Celine Bertemes que, ainda incrédula no momento da entrega do prémio, prometeu utilizar a sua nova Vespa para fazer uma grande viagem.



Sobre a nova loja Roller de Wemperhardt a jovem de 23 anos afirmou estar surpreendida pela modernidade, organização e pela vasta gama de artigos para todos os orçamentos, sem esquecer a equipa simpática e muito prestável.

Toda a equipe Roller Wemperhardt dá os parabéns à feliz vencedora e deseja-lhe excelentes passeios ao volante da sua nova Vespa.

O ROLLER foi fundado em 1969 e é considerado por muitos o "inventor" dos móveis com Alemanha.

A sede da empresa está localizada em Gelsenkirchen.

O especialista em “planeamento inteligente” contará em breve com 150 pontos de venda na Alemanha e continuará o seu plano de expansão com a abertura de novas lojas nos próximos meses.

Para além disso, o ROLLER é também o primeiro retalhista de mobiliário em multiplataforma, permitindo aos clientes fazerem as suas compras nas lojas, pela internet ou por telefone.

Em todos estes canais de venda, é possível encontrar mais de 15.000 artigos sempre a preços baixos.

A empresa emprega mais de 6.000 funcionários e é visitada, todos os anos, por mais de 40 milhões de clientes.