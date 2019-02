A declaração de impostos deve ser entregue até 31 de março de 2019 e a empresa Immo Oliveira pode dar-lhe uma enorme ajuda na hora em que questiona se deve ou não entregar a declaração de impostos anual, se tem a ganhar ou a perder e que documentos deve entregar.

Conteúdo Patrocinado 2 min.

Dúvidas com a declaração de impostos?

A declaração de impostos deve ser entregue até 31 de março de 2019 e a empresa Immo Oliveira pode dar-lhe uma enorme ajuda na hora em que questiona se deve ou não entregar a declaração de impostos anual, se tem a ganhar ou a perder e que documentos deve entregar.

A empresa Immo Oliveira, a funcionar desde 2013 em Pétange, pode ser uma ajuda preciosa na hora de entregar a declaração de imposto. Nesta altura do ano, Nuno Oliveira não tem mãos a medir com a quantidade de declarações de impostos que preenche para os seus clientes, por isso convém contactar a empresa com antecedência para agendar uma reunião. O empresário também pode esclarecer sobre a nova reforma fiscal do ano passado, que atinge diretamente os transfronteiriços. Para além desta atividade, a Immo Oliveira trabalha também na gestão de condomínios.

A declaração de impostos deve ser entregue até 31 de março de 2019, para quem recebeu a convocatória da Administração das Contribuições, e Nuno Oliveira sugere aos clientes para fazerem sempre uma simulação antes de se lançarem na “aventura” do preenchimento da declaração. “Por vezes faço simulações a pessoas que desconheciam que podiam ter recebido dinheiro em anos anteriores, sobretudo quem tenha créditos à habitação”, esclarece o empresário.

Nuno Oliveira explicou ainda ao Contacto que, ao fazer uma simulação de impostos, consegue analisar se a pessoa tem a receber ou a pagar, basta reunir todos os documentos que serão, à partida, dedutíveis fiscalmente, tais como créditos (habitação, automóvel, pessoais, estudante), seguros (responsabilidade civil, responsabilidade civil automóvel, vida e saúde), planos mutualistas de saúde (CMCM), planos complementares de reforma e planos poupança-habitação.

“O mais vantajoso em termos fiscais para deduzir na declaração de impostos são os planos poupança-habitação e a poupança complementar reforma (celebrada nos bancos ou nas companhias de seguros)”, adianta Nuno Oliveira.

O preço da simulação e do preenchimento da declaração de impostos tem o valor de 58,5€ (elaborada no escritório, sendo que na deslocação ao domicílio é cobrado o valor extra da deslocação).

Relativamente à gestão de condomínios, o empresário pode ocupar-se da convocação de assembleia geral (uma vez por ano), da redação de ata de assembleia geral e todas as decisões que são tomadas na assembleia geral serão da responsabilidade de execução pela Immo Oliveira. No que diz respeito à vertente financeira, a Immo Oliveira ocupa-se ainda dos avanços sobre os encargos que permitem fazer os pagamentos das despesas do condomínio (gás, eletricidade, água, etc.). Posteriormente, no final do ano são calculadas as contas de cada proprietário que são enviadas 15 dias antes da realização da assembleia geral. Estas contas têm obrigatoriamente de ser aprovadas na assembleia geral. “O cliente ao passar-me a gestão de um imóvel não tem de se preocupar com mais nada, encarrego-me de tudo, inclusive pela gestão de obras no imóvel”, diz confiante Nuno Oliveira.

Patrícia Marques

Immo Gérance Nuno Oliveira

37, route de Longwy

L-4750 Pétange

GSM: + 352 621 360 257 (Declarações de impostos)

GSM: + 352 621 371 043 (Gestão de condomínios)

Tel.: + 352 26 65 07 36 (Escritório)

nfo@immogo.lu

www.immogo.lu

