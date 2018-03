Desde que abriu, há pouco mais de um ano, numa das cidades mais portuguesas a sul do Luxemburgo, em Dudelange, a pastelaria padaria Lady Cake não tem mãos a medir. Nos períodos festivos a procura aumenta e as filas chegam a dobrar a esquina. Por isso, não deixe as reservas dos bolos de Páscoa para a última hora.

Delícias portuguesas de Páscoa em Dudelange

Folar “Meia-Lua”, folar “Meia-Lua recheado” (um com doce de ovos e outro com chocolate), o tradicional Folar de Ovos, Folar “tipo Ançã” (tradicional de Cantanhede), “Ninho de ‘Páscoa” e a criação-novidade de Roberto, o “Mini-Folar” com chila, nozes e amêndoas, são algumas das delícias que pode desde já encomendar na Lady Cake para adoçar a sua Páscoa.



Bolo inspirado na série "The Walking Dead", para um cliente fã da série de TV.

Com uma formação específica em “Cake Design” ou “Estilismo de bolos”, Roberto Carlos consegue ‘materializar’ os desejos criativos dos seus clientes em bolos de aniversário, de casamento, de comunhões, de festas de empresa, etc.

“Um dos pedidos que me deu mais gozo fazer foi desenhar e produzir um bolo inspirado na série “The Walking Dead”, a pedido de um cliente fã da série. O cliente ficou maravilhado com o resultado final. “Deu-me muito trabalho porque tive de refazer o bolo dado que no transporte ficou machucado, mas ao refazê-lo ficou ainda melhor, nunca esperei um trabalho tão lindo”, afirmou Roberto para quem a satisfação do cliente é o seu principal objetivo.

“A pastelaria é uma arte porque nós podemos moldar bonecos, construir andares todos trabalhados, consigo fazer tudo em pasta de açúcar”, adianta Roberto, para quem a arte de trabalhar a doçaria é uma paixão.

“Servimos os nossos clientes com os melhores produtos de pastelaria e pão fresco, tudo fabrico próprio, logo bem cedo pela manhã”, conclui Roberto orgulhoso.

Abertos no fim-de-semana de Páscoa

e no feriado de 2 de Abril, das 6h30 às 13h





Contactos:

Lady Cake. 100, avenue Grande-Duchesse Charlotte, 3440 Dudelange

T.: 28 99 01 7010 / ladycake.lu@gmail.com / Facebook: Lady Cake

Horários: de segunda a sábado: das 6h30 às 19h. Domingos: das 7h30 às 18h.







Patrícia Marques

