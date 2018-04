Dê um novo ar à sua casa

Pretende dar um novo ‘visual’ à sua fachada ou simplesmente mudar o ambiente de uma sala? Então está no sítio certo. A Atelier Décor é uma empresa especializada na decoração de interiores e exteriores, que propõe soluções adaptadas às necessidades dos clientes, sejam grandes ou pequenos projetos.

Pretende dar um novo ‘visual’ à sua fachada ou simplesmente mudar o ambiente de uma sala? Então está no sítio certo. A Atelier Décor é uma empresa especializada na decoração de interiores e exteriores, que propõe soluções adaptadas às necessidades dos clientes, sejam grandes ou pequenos projetos.

A Atelier Décor, situada em Bonnevoie, apoia o cliente em todas as fases de renovação e execução de uma obra. Por isso, não tem de se preocupar com nada. A empresa encarrega-se da totalidade do projeto, através de subempreitadas, ocupando-se desde a construção, telhados, janelas, portas, até à eletricidade e chauffage.



Jorge Simões, proprietário da Atelier Décor.

Com uma experiência de mais de 20 anos no setor da renovação de ambientes no Luxemburgo, Jorge Simões, natural da Figueira da Foz, é o proprietário da Atelier Décor que gere há cerca de 4 anos, juntamente com a sua esposa Susana Costa, uma equipa de operários especializada na renovação interior e exterior de ambientes de A a Z.

“Com a chegada do tempo quente e seco, é a altura ideal para as pessoas pintarem, por exemplo, as fachadas e o interior das suas casas. A função de uma fachada não é apenas estética, mas também protetora, dado que permite uma economia dos custos de chauffage pois mantém uma casa isolada. Protege igualmente de fissuras e outros danos provocados pelas intempéries. Sugiro a pintura de uma fachada de 10 em 10 anos”, explica Jorge Simões, para quem a satisfação dos clientes é o seu maior orgulho.

São os pequenos detalhes em casa que renovam e devolvem aquela energia, dando a sensação de espaços renovados. Basta por vezes colocar um novo parquet no chão, instalar um teto falso com iluminação indireta por cima ou fazer uma pintura decorativa em estuque venuziano, o suficiente para nos sentirmos confortáveis no lar doce lar.

Entre os serviços da Atelier Décor contam-se a pintura decorativa de interiores, seja com papel liso ou decorativo, seja com betão armado decorativo ou estuque venuziano (tão na moda) e que cria sempre ambientes únicos e deslumbrantes. O revestimento de solos é outro serviço muito requisitado: parquet flutuante, parquet colado, colocação do PVC, alcatifa, envernizamento de escadas, etc.

Por sua vez a colocação de ‘pladur’ na decoração de interiores, em tetos falsos, no isolamento de paredes e de sótãos habitáveis, é importante num projeto de design de interiores.

No website da Atelier Décor é possível ver o ‘portfolio’ de intervenções da empresa nas mais diversas áreas da decoração de ambientes. Através das fotos dos vários projetos é possível observar a eficácia e o profissionalismo da Atelier Décor.

Atelier Décor. 10 Rue du Puits, 2355 Luxemburgo

T.: 26 12 30 66



e-mail: atelierdecor@pt.lu

www.atelierdecor.lu

Facebook: Atelier Decor

Horários: segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 18h. Sábados: das 8h às 12h.



