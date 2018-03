Existe agora no Grão-Ducado mais uma possibilidade de tirar a carta de condução na língua de Camões. Na Auto-Escola Patrick Wallheimer os cursos teóricos e práticos em português arrancam já no dia 12 de março e pode frequentar em Bettembourg ou em Dudelange ou mesmo alternar entre as duas localidades.

Cursos de condução em português

Existe agora no Grão-Ducado mais uma possibilidade de tirar a carta de condução na língua de Camões. Na Auto-Escola Patrick Wallheimer os cursos teóricos e práticos em português arrancam já no dia 12 de março e pode frequentar em Bettembourg ou em Dudelange ou mesmo alternar entre as duas localidades.

Prestes a comemorar 20 anos de existência, o proprietário e gerente Patrick Wallheimer coordena atualmente uma equipa de 10 instrutores credenciados e sente-se orgulhoso pelo profissionalismo e motivação do seu staff.



“Para assinalar o 20° aniversário da empresa vamos oferecer as inscrições para as vinte primeiras pessoas que se inscreverem para o curso teórico português. Mas não ficamos por aqui, também para as primeiras dez pessoas que passarem o curso teórico oferecemos um cupão de 100€ para frequentar o curso prático”.

E quais são os requisitos para se poder inscrever para tirar a carta de condução no Luxemburgo? “Se viver há menos de 5 anos no Grão-Ducado a pessoa tem de trazer o registo criminal do país de origem e um endereço no Luxemburgo, mas se viver há mais de 5 anos no país apenas necessita de dar o seu endereço no Luxemburgo”, explica Daniel Moutinho, jovem instrutor da Auto-Escola Patrick Wallheimer, acrescentando que a lista dos documentos necessários está disponível no sítio online da Auto-Escola.

Os cursos teóricos têm lugar às segundas-feiras em Dudelange das 18h30 às 20h30 e às quintas-feiras em Bettembourg no mesmo horário. As inscrições podem ser feitas presencialmente em ambos os locais ou via telefone (621 15 16 15). O curso teórico tem uma duração total de 12 horas e o curso prático um mínimo obrigatório de 16 horas.

Para apoiar as pessoas que ganharam, de alguma forma, uma fobia contra o exame de condução e que, por essa razão, já chumbaram várias vezes, os instrutores da Auto-Escola Patrick Wallheimer frequentaram uma formação interna que lhes permite ajudar a ultrapassar os medos do exame de condução.

“Assim que o examinador entra no carro, algumas pessoas ficam muito nervosas e desorientadas, parece que não se lembram de nada do que aprenderam e nós podemos precisamente ajudar a ultrapassar este tipo de medos. Com esta formação que tivemos, conseguimos resultados muito mais positivos e a taxa de sucesso aumentou”, refere o instrutor Daniel salientando que é a única escola de formação no país que tem esta formação.





Patrícia Marques

Auto-Ecole Patrick Wallheimer.

Dudelange: 13, rue de la Libération, 3510 Dudelange

Bettembourg : 13, route du Luxembourg, 3253 Bettembourg

GSM: 621 15 16 15

Facebook: Auto Ecole Patrick Wallheimer

www.auto-ecole.lu

