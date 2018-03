Cuide da sua pele todo o ano

Prestes a completar o seu segundo aniversário, a perfumaria e instituto de beleza Equivalenza / In Beauty, bem no centro da capital do ferro em Esch-sur-Alzette, convida todos os seus clientes e amigos para uma tarde de convívio, com muitas surpresas e animação, a partir das 15h, sábado, dia 17 de março.

Fundada por Ana Guedes em 2016, o principal objetivo da loja Equivalenza / In Beauty é proporcionar aos clientes um espaço dedicado à saúde e bem-estar através dos cuidados de estética e beleza, assim como um espaço de perfumaria.

“No rés-do-chão temos a nossa perfumaria Equivalenza, onde o cliente pode escolher o seu perfume preferido a um preço mais baixo, com garantia de fixação. A Equivalenza alcançou um grande sucesso em Portugal e esta é a primeira loja no Luxemburgo. Já no segundo andar encontra-se o nosso espaço de estética onde realizamos vários tratamentos de corpo e rosto, com resultados visíveis desde a primeira sessão”, explica orgulhosa Ana Guedes.

A pensar na época de casamentos e comunhões que se aproxima a largos passos, a loja coloca à disposição do cliente uma série de serviços que incluem as maquilhagens de noivas e convidados, assim como manicure e pedicure (normal e de gel), aplicação de massagens hidrantes no rosto e depilação a cera ou depilação definitiva (equipamento de luz pulsada intensa), tanto para homens como para mulheres, cujos resultados são visíveis entre 6 a 8 meses. Convém no entanto realçar que este tratamento deve ser feito antes do verão.

A pensar também na chegada do bom tempo a loja preparou, já a partir do mês de março, alguns packs promocionais nos tratamentos de corpo, tais como o tratamento de perda de peso e gordura localizada, o tratamento de estrias e varizes, assim como o mais recente tratamento “Jet Bronze” (spray em cabine) onde, em poucos minutos, pode adquirir a cor de bronze tão desejada, sem quaisquer manchas e efeitos indesejáveis, e adequada ao tipo de pele do cliente.

Apostada em manter-se atualizada com as técnicas mais recentes e procuradas em termos de estética, a Equivalenza / In Beauty acrescentou recentemente à sua lista de serviços o lifting de pestanas naturais (duração até 3 meses) e o microblading (tatuagem permanente das sobrancelhas).

Festa do 2° aniversário a 17 de março com abertura ao público, a partir das 15h

Supresas e animação

Promoções relâmpago no mês de março

Contactos:

In Beauty. 87, rue d L’Alzette, 4011 Esch-sur-Alzette

T.: +352 26 54 00 28 / GSM: 621 329 529

Facebook: In Beauty

anaguedesequivalenza@gmail.com

www.inbeauty.lu

Horários de funcionamento: abertos de terça a sábado, das 10h às 18h.

Patrícia Marques

