A conquistar os paladares de uma clientela fiel há mais de 12 anos, quem ainda não foi comer ao restaurante Am Bureck “não sabe o que perde”, como se costuma dizer. O restaurante Am Bureck em Bertrange continua a surpreender quem o visita pela cozinha tipicamente caseira portuguesa, sendo de salientar as deliciosas francesinhas à moda do Porto ou as cataplanas de peixe e marisco, mas também pela variedade de iguarias na longa carta, os pratos bem recheados e o atendimento familiar.

Cozinha caseira portuguesa

9 Mário Soares, filho do proprietário Domingos Soares e colaborador do restaurante. Fotos: Patrícia Marques

Mário Soares, filho do proprietário Domingos Soares e colaborador do restaurante. Fotos: Patrícia Marques

Pelo nome ninguém diria que a comida caseira portuguesa é rainha neste restaurante. Aliás, o nome luxemburguês ‘Am Bureck’ surgiu do tanque de água que existia na zona onde as mulheres lavavam a roupa, há muitos anos. Domingos Soares achou piada e assim ficou. Hoje gere uma grande equipa, de mais de 15 pessoas, onde conta com uma enorme ajuda da família.

“O segredo do nosso sucesso assenta fundamentalmente em três pilares: serviço, qualidade e preço. Apostamos numa cozinha caseira de qualidade, a um bom preço, com um serviço eficiente. Todos os dias temos diferentes pratos e às terças-feiras temos sempre um prato de dia de bacalhau diferente. Aos domingos temos outras sugestões de especialidades portuguesas tais como a posta à mirandesa, a vitela assada no forno, o leitão da bairrada ou o polvo à lagareiro”, explica Mário Soares, filho do proprietário e colaborador do restaurante.

O menu varia todos os dias e, na ementa, a lista de especialidades é longa e não deixa ninguém indiferente. “Apesar de à noite ser mais calmo, também temos um prato de noite que varia todos os dias e uma clientela fiel que aprecia a nossa qualidade e atendimento. É muito variada a nossa seleção de pratos de carnes que vai desde o simples “bitoque à portuguesa”, passando pelos bifinhos de strogonoff de perú”, até às fórmulas das picanhas (para 4, 6 e 8 pessoas), assim como os nossos inúmeros combinados e as espetadas”, refere Mário Soares.

De peixes, podemos saborear vários tipos de pratos de bacalhau desde o bacalhau ‘à Braga’, à Brás, ‘à Zé do Pipo’, ‘à Chefe’, ou mesmo o bacalhau na telha com puré de batata. Mas também servem outras iguarias como o arroz de marisco, o salmão grelhado, o polvo à portuguesa ou as várias cataplanas (de peixe ou mista de marisco e peixe).

O restaurante também tem especialidades francesas como o “cordon bleu”, o “chateaubriand, ou ainda o “côte à l’os” (costeletão).

O restaurante aluga a recém-inaugurada esplanada (nas traseiras do restaurante) a particulares e empresas, local onde se pode desfrutar de um belo espaço ao ar livre, disponibilizando aos clientes o grelhador e outros equipamentos para fazer um excelente barbecue de fim de verão.







Patrícia Marques

Restaurante Am Bureck. 3, rue de Luxembourg L- L-8077 Bertrange

T.: +352 31 46 48 / E-mail: info@ambureck.lu

www.ambureck.lu

Facebook: Fausti Am Bureck

Horários de funcionamento do café: todos os dias das 6h até à 1h. Restaurante (cozinha aberta): todos os dias das 12h às 15h e das 18h às 23h, incluindo fins-de-semana.

