Rapidez, eficácia e transparência no atendimento é o que distingue a jovem equipa da PC Express, empresa que após 5 anos de existência no mercado luxemburguês, já conquistou uma clientela fiel no Grão-Ducado, para o arranjo e reparação de computadores e de telemóveis.

Comércio 2 2 min.

Computadores ou telemóveis avariados?

Rapidez, eficácia e transparência no atendimento é o que distingue a jovem equipa da PC Express, empresa que após 5 anos de existência no mercado luxemburguês, já conquistou uma clientela fiel no Grão-Ducado, para o arranjo e reparação de computadores e de telemóveis.

2 Esq para dta: Filipe (técnico de telemóveis), Cátia (administrativa e atendimento ao cliente) e Marco (gerente e técnico de informática). Fotos: Patrícia Marques

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Esq para dta: Filipe (técnico de telemóveis), Cátia (administrativa e atendimento ao cliente) e Marco (gerente e técnico de informática). Fotos: Patrícia Marques

O seu computador está muito lento? Perdeu toda a informação? Deixou cair algum líquido no teclado? Tem um vírus informático? Problemas com a Internet ou com o Wifi? Partiu o ecrã do seu telemóvel? Ou deixou-o cair na água? A PC Express dá uma resposta rápida e eficaz a estes e outros problemas.

É nesta linha de necessidades que nasce a PC Express. A jovem equipa de Strassen baseia a sua atividade em reparações expresso de equipamentos informáticos e de telemóveis, fornecendo serviços com profissionalismo, disponibilidade, competência técnica e preços competitivos. Marco, Filipe e Cátia são os três jovens empreendedores que lideram os destinos da PC Express e que atendem diariamente os clientes, seja para serviços expresso ou mais demorados.

Na hora de comprar um computador, um laptop ou um IPAD, a PC Express pode aconselhar o cliente e pode encomendar diretamente o produto, de acordo com as preferências e necessidades do próprio utilizador. “Não há cliente nenhum que saia daqui da loja sem um antivírus instalado, após a reinstalação do sistema. Este é um serviço mais valia que oferecemos ao cliente”, explica Marco adiantando que é fundamental o apoio e aconselhamento técnico ao cliente.

Outra situação recorrente que pode acontecer é a perda da informação (muitas vezes fotografias) num computador, seja por vírus ou lentidão do mesmo, ou ainda porque caiu algum líquido. “Deixamos aqui um conselho aos nossos clientes, façam um back-up (salvaguarda dos dados) pelo menos uma vez por mês para um disco externo, pois nunca se sabe quando podem ter um problema novamente”, alerta Marco.

A Pc Express oferece um dos melhores serviços de reparação de smartphones (telemóveis) e tablettes. Especializados em iPhone e Samsung fazem a substituição de ecrãs partidos em 30 minutos e trocam as baterias em 10 minutos, usando peças originais. Todas as reparações têm uma garantia e um suporte ao cliente.

Promoção

Até ao final de setembro

10% de desconto nos valores de reparação (em www.pcexpress.lu)

de computadores e telemóveis.

Mencionar “Contacto” para usufruir da promoção.

Patrícia Marques

Pc Express. 234 Route d'Arlon, 8010 Strassen.

GSM: 621 410 435 T.: 26 11 93 32 / e-mail: support@pcexpress.lu

www.pcexpress.lu

Facebook: Pcexpress.lu

Horários: segunda a sexta das 9h às 18h e sábados das 9h às 17h.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.